Córdoba se quedó con la Copa Chaco - Corrientes

La Copa Chaco - Corrientes quedó en poder de Córdoba que en la final superó a Regatas Corrientes 92 a 84. El certamen fue organizado en forma conjunta por las asociaciones de básquetbol de Corrientes y Resistencia, y contó con la participación de 8 equipos de primera división.

La final del certamen se disputó el pasado domingo en el estadio Mariano Andino Igarzabal. Los tres primeros cuartos favorecieron a Regatas: 24 a 20, 42 a 41 y 66 a 62.El último parcial lo ganó el local 30 a 18 para dar vuelta el marcador y quedarse con el título.

Emilio Vallejos con 20 puntos, Juan Cruz Rinaldi con 16 y Valentino Yordan con 15 fueron los principales goleadores en el equipo de Córdoba, mientras que en Regatas se destacaron en la ofensiva Vikcto Bender con 15 y Matías Sanz Pierlorenzi con 14.

El camino al título de Córdoba comenzó con una victoria como visitante frente a Villa San Martín 71 a 55 en uno de los cruces de cuartos de final. En semifinal dio cuenta de Regatas Resistencia 81 a 72. Por su parte, Regatas eliminó en cuartos de final a Don Orione de Barranqueras 96 a 81 y en semifinales hizo lo propio con Hindú Club 91 a 41.

También tomaron parte del certamen reservado para equipos de primera división San Martín y Colón de Corrientes que fueron eliminados en cuartos de final por Regatas Resistencia e Hindú Club, respectivamente.

Esta semana, en la capital correntina se espera el inicio del torneo Oficial de primera división con la participación de 12 equipos. La primera fecha contempla estos encuentros: San Martín vs. Colón, Regatas vs. Pingüinos, 1536 Viviendas vs. Don Bosco, Juventus vs. Alvear, Hércules vs. Córdoba y Sportivo vs. El Tala.