Elecciones en Corrientes: Ascúa presentó los puntos principales de su programa de gobierno

El candidato a gobernador de Limpiar Corrientes, Martín "Tincho" Ascúa, presentó este lunes su plan de producción para las elecciones del 31 de agosto. Lo hizo junto al senador nacional Eduardo "Wado" De Pedro, y ambos destacaron que "llegó la hora de poner a Corrientes en el tren de la victoria para ir por el sendero del desarrollo".

Durante un acto con una multitud de militantes en la capital, Ascúa se definió como "la síntesis de este proyecto" y la herramienta para saldar la "enorme deuda que la política tiene con el pueblo de Corrientes". A su vez, De Pedro afirmó que "es hora de que Corrientes tenga un gobierno peronista y volvamos a estar orgullosos de su potencial".

El senador nacional elogió a Ascúa como un "dirigente luchador, formado, con experiencia y coraje" que encabeza una nueva generación de peronistas. "A la provincia le hacen falta políticas públicas que solucionen problemas de la vida real, la vida cotidiana de los correntinos y Tincho los conoce porque camina junto a su gente", sostuvo.

Por su parte, Ascúa repasó que su partido representa a los "trabajadores y las enormes mayorías olvidadas que están sufriendo la motosierra y la insensibilidad del Gobierno provincial". Remarcó que su plan de gobierno es una "herramienta de movilidad social ascendente".

Propuestas clave del plan de gobierno

Ascúa también sostuvo que su gestión se sentará "en la misma mesa con el sector privado" y que "no nos peleamos con el campo". En cuanto a la gestión pública, indicó que a los empleados "los vamos a capacitar para un Estado moderno y transparente, protegiéndolos, no despidiéndolos ni persiguiéndolos".

Entre los puntos principales de su programa de gobierno, Ascúa anunció:

Infraestructura : Acondicionamiento de 1.800 kilómetros de rutas, extensión de 100 kilómetros de la red de energía, gas natural, puentes a Brasil y entre Goya y Reconquista, y un puerto en Lavalle.

Vivienda : Declarar la emergencia habitacional y construir más de 2.000 viviendas por año.

Lotes: Distribuir 2.000 lotes con servicios y urbanizar 200 barrios populares.

El candidato también repasó propuestas en salud, educación, oficios, seguridad, justicia y modernización del Estado, entre otros temas. Del lanzamiento participaron los candidatos a vicegobernador, César Lezcano; a diputada, Ana Almirón; y los postulantes a intendentes de Capital, Germán Braillard Poccard, y de Goya, Lisandro Paleari, entre otros referentes del espacio.