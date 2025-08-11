La Liga comenzará el 24 de septiembre y tendrá 19 participantes

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26 tendrá un participante menos. Ante la renuncia de Riachuelo de La Rioja y la imposibilidad de cubrir esa plaza, serán 19 los clubes que jugarán la nueva temporada que dará inicio el 24 de septiembre.

Respecto a la pasada temporada, tampoco estará Zárate Básket que descendió y ese lugar será cubierto por Racing de Chivilcoy que se consagró campeón en la Liga Argentina.

Pese a contar con 19 de los habituales 20 participantes, la Asociación de Clubes (AdC) informó que se mantendrá un descenso y queda por oficializar si la Liga Argentina entregará dos ascensos para la próxima temporada o también se mantendrá en 1 y se negociará la plaza restante para la Liga 2026/27.

La temporada comenzará el 24 de septiembre, en formato todos contra todos. Una vez finalizada la primera ronda de la fase regular, los cuatro mejores pondrán en juego la renovada Copa Islas Malvinas como torneo de medio término.

La Supercopa se disputará entre Boca Juniors, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto, subcampeón en ambos torneos.

La fase regular de La Liga Nacional 25/26 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación (5º al 12º) y los Playoffs en mayo. La serie por la permanencia la disputarán los equipos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Todos los equipos que participarán del torneo: Argentino, Atenas, Boca Jrs., Ferro, Gimnasia (Comodoro Rivadavia), Independiente (Oliva), Instituto, La Unión (Formosa), Obras, Oberá, Olímpico 8La Banda), Peñarol, Platense, Quimsa, Racing (Ch), Regatas, San Lorenzo, San Martín y Unión (Santa Fe).