Denunciaron a una familia por falta de cuidados de sus tres hijos

Un grupo de vecinos denunció a una familia por falta de cuidados a niños. Se trata de una pareja con problemas visuales de San Cosme, que tendría a sus tres hijos en abandono. Intervino de oficio el Juzgado de Paz de la localidad, en tanto Salud Pública atiende a los menores.

El fin de semana trascendió una denuncia en redes sociales de una mujer que, al ser contratada para limpiar una casa, se encontró con que en el lugar había cucarachas, pañales arrojados en el piso y excremento de perros.

“Según lo que venimos trabajando y pude saber de mi hermana, es una familia que siempre ha tenido problemas. Ahora intervino de oficio el Juzgado de Paz para investigar y entrevistar a los niños apartados de sus padres y poder saber qué está pasando realmente”, indicó a El Litoral Verónica Maciel, exintendenta de la localidad y actual secretaria de Desarrollo Social de la provincia. Cabe destacar que Verónica trabaja en conjunto con Giovanna Maciel, actual jefa comunal de San Cosme.

“La gente de Salud Pública, independientemente de la denuncia en los medios, ya intervino y está atendiendo a los niños”, contó Maciel. La atención de los médicos se debió a que una de las niñas tenía una herida en la cabeza, aparentemente una infección. Por eso, el equipo sanitario decidió atender a todos los niños de la familia.

Según relató la funcionaria, la denuncia ya era conocida por los vecinos. “Los vecinos alertaron a la Municipalidad de lo que estaba pasando porque lo veían. Lamentablemente, es un caso que se repite”, destacó.

Los niños tienen 2, 3 y 9 años. Su madre, Mayra Ojeda, tiene disminución visual y su padre es ciego. Por esto, Mayra contrató el fin de semana a una mujer para que la ayudara con la limpieza del hogar. Sin embargo, al llegar, la mujer se encontró con varias situaciones que la alertaron según relató a Radio Dos y decidió denunciar en la Policía. Luego de eso, entendió que el caso no podía quedar en la nada y decidió difundirlo. Entre otras cosas, aseguró a Radio Dos que los niños duermen en el suelo.

Mayra, por su parte, contó su versión. “Tuvimos que alquilar una casita en el Chaco porque mi marido trabaja en la Casa de Gobierno del Chaco porque se le complicaba ir y venir todos los días. La casa quedó sola, veníamos de vez en cuando nada más y por la situación económica volvimos porque no nos daban los números”, relató. Sobre el mal estado del hogar, dijo: “Contratamos el sábado a Belén para que limpiara. Le dije que necesitaba que me ayudara porque hace tiempo no vivíamos acá”.

Verónica Torres destacó que el año pasado la familia ingresó al programa de viviendas Oñondivé. “Vivían de alquiler en alquiler, así que logramos gestionar el alquiler y tienen una casa completamente amueblada”, relató.

Mayra insistió en que necesitan ayuda para atender a los niños. “No tenemos ayuda de nadie, al ser disminuida visual necesito de alguien que vea bien, pero no tengo, por eso hago lo que puedo”, destacó. Además, manifestó que le sorprendió la denuncia realizada por la persona contratada para que limpiara su casa.

(BDC)