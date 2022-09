El NEA comienza a palpitar la edición 2022 de la Fiesta Nacional del Teatro

En 30 localidades del NEA, pero con epicentro en Resistencia (Chaco) se realizará del 29 de septiembre al 6 de octubre la 36º Fiesta Nacional del Teatro (FNT) que este año incluirá foros, talleres y hasta un Encuentro Regional de Teatro. Esta edición es organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Instituto de Cultura del Chaco (Icch).

En esta oportunidad, la Fiesta Nacional del Teatro se realizará durante ocho días en 30 localidades del NEA. En total habrá más de 250 funciones a realizarse en 40 salas o espacios no convencionales y confirmaron que participarán más de 600 artistas y 250 trabajadores para llevar a cabo las obras de la programación oficial, las propuestas invitadas, las del Encuentro Regional del Teatro, las actividades especiales y los festejos por los 20 años de la Editorial INTeatro.

Dentro de las actividades especiales habrá un taller de estéticas de la diversidad en las artes escénicas a cargo de la Andis, la presentación del Observatorio de Género del INT en la Casa de las Culturas, y el foro “Puente. Descolonización – Escena Expandida”.

En cuanto a las obras invitadas se presentarán “Silencio ficticio”, de Santa Cruz; “Gurka”, de Mar del Plata, y “Humo de guerra”, de Chaco, ganadoras del concurso nacional Malvinas Memoria/Soberanía. Asimismo lo harán “Trópico del Plata”, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; “Fantasmática”, de San Juan; “Deshojados”, de Córdoba y “Retrato de Josefina Plá”, de Paraguay.

Por otro lado, en el marco del reconocimiento que se brindará a la mítica Escuela Internacional de Teatro de América Latina y El Caribe, se llevará a cabo el taller de montaje “Serán otras historias. Una visita a Osvaldo Dragún desde el presente” usando como texto de base la obra “Historias para ser contadas”. También habrá una charla homenaje sobre la Eitalc y la figura de Dragún. Ambas actividades serán llevadas a cabo por maestros y maestras que han participado del proyecto de la Eitalc en diversas etapas del proyecto: Arístides Vargas (Argentina), Rosa Luisa Márquez (Puerto Rico), Teresa Ralli (Perú) y María Rosario Francés (España).

Libros y escenarios

Por otra parte, la Editorial INTeatro, en el marco de los festejos por sus primeros 20 años, presentará “Éxodo. Ensayo sobre la masculinidad”, de Federico Polleri; “Teatraria”, de Susy Shock, y “Sembrar aconteceres. Ideas, Eficacias, Belleza: apuntes sobre dirección escénica”, de Fabián Castellani.

También habrá una agenda cargada de actividades musicales y de artes escénicas en el Parque Intercultural 2 de febrero donde se homenajeará al circo criollo con representación de cuatro provincias. Por Corrientes: “De acá y allá”, “Adiós, terrícolas” y “El sueño de Eze”. Por Chaco: “Payaso soy”, “Feroz el lobo”, “Un ratito más”, “Ofrenda” y “El show del payaso Viruta”. Por Misiones: “Kruvikas” y “Anímese y verá”. Por Formosa: “La siesta”, “Aventuras clownescas” y “El regreso de Manuelita”.

Obras ganadoras

Las obras que ganaron sus respectivas fiestas provinciales y estarán participando de la 36 FNT, serán: Cruzar la calle (Formosa), (No) estamos ganando (Corrientes), Brisas en la siesta (Catamarca), Mundo Bilina (Buenos Aires), Mandato cumplido (Mendoza), Ana y Wiwi (Caba), Flama (Santiago del Estero), Piel de cabra (Buenos Aires), Ese día en el que nos encontramos todos (Chaco), Cuenca. Todo debajo (Entre Ríos), Las casas que integran el viento (Tucumán), El bife (Buenos Aires), Los cielos de la diabla (Santa Fe), Ojo de Pombero (Caba), Un par (Río Negro), Podestá (Córdoba), #No compres el chamuyo (Misiones), Paraíso Elemental (Mendoza), Diluvio (Santa Cruz), No soy un robot (Córdoba), Espía a una mujer que se mata (La Pampa), La bendición (Chubut), Sueño (Caba), Paraná Porá (Salta), Flores blancas (Jujuy), La mujer puente (Tierra del Fuego), La invocación (Santa Fe), Liebres (Tucumán), Piel y hueso (San Luis), Bye pedir perdón! (San Juan), Los Santos (Neuquén), Infinitas en fases (La Rioja).

(VAE)