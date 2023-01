Gran Hermano: sorpresa total por el nuevo eliminado

"El Conejo" Alexis es el undécimo eliminado de Gran Hermano. Una semana después de su novia Coti cayó en la placa frente a Ariel quien se cargó dos pesos pesados del juego.

"Me costó muchísimo llegar acá, al igual que mis compañeros. Pero al ser de pueblo, cuesta muchísimo aunque lo pude lograr. No podría haberlo hecho sin el apoyo de mi familia y ahora no puedo hacerlo sin el apoyo de la gente. Ojalá llegue a cada casa", expresó el oriundo de General Cabrera, Córdoba. "Los sueños se logran y se llega", dijo el Conejo antes de irse mientras sus padres lo esperaban en el estudio.

"Es un sueño que tengo desde que soy chiquito. Siempre dije que son fan de Gran Hermano y dije en el casting que mi sueño es llegar a la final y convertirme en uno de los grandes jugadores que ha tenido esta casa. Me costó muchísimo, trabajé un montón y me preparé mucho. Le mando un beso a todos los que me apoyan y que me votaron para que vuelva. Esta es una historia que escribimos juntos, que espero que tenga más capítulos y que escribamos el capítulo final", expresó Agustín quien fue el primer salvado.

"Día a día muestro que me encanta estar acá. Le agradezco a la gente que me dio su apoyo la otra vez. Vine a divertirme con ellos, a hacerlos reír a ellos y a ustedes. A hacer el bien, nada más", declaró Ariel antes de ganar.

"Quien abandona la casa, por decisión del público, del supremo... quien abandona la casa más famosa del mundo es Alexis", reveló Santiago en su ingreso final a la casa.

Al enterarse de que seguía en la casa, Ariel casi cae desplomado al suelo. Todo esto mientras que "Alfa" Walter, su rival, lo lamentaba.

Maxi, quien quiso abandonar el juego tras la salida de su novia Juliana, fue quien más sufrió la eliminación del Cone.

El conductor dio a conocer que ya en la votación mano a mano, Alexis se llevó el 56,19% de los votos para ser eliminado, mientras que Ariel obtuvo el 43,81%.

