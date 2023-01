El radicalismo destacó la unidad, pero Valdés y otros dirigentes no asistieron a la cumbre

El gobernador Gustavo Valdés no asistió al mitin radical que se realizó en Mar del Plata, convocado por su par de Jujuy y titular de la UCR a nivel nacional, Gerardo Morales, con el objetivo de avanzar con la estrategia electoral para encabezar la fórmula presidencial, y también para definir posiciones sobre el avance del Gobierno nacional contra la Justicia.

Se mantuvo el hermetismo sobre la participación de Valdés. Respecto a su ausencia, reinó el silencio desde la militancia local y los teléfonos de las usinas oficiales se mantuvieron apagados.

A raíz de la ausencia del gobernador de Corrientes, que aún no retomó su agenda oficial, se debe recordar que la intención de Morales de avanzar con un solo candidato en las elecciones presidenciales fue rechazada por el mandatario correntino. “Nosotros podemos ofrecerle a la sociedad, en una sola elección, todos los mejores candidatos de la UCR. No hay porqué ofrecer uno solo si pueden haber dos, tres o cuatro candidatos a vicepresidente de la Nación. Es como salir a correr una carrera, pero uno corre embolsado y no tiene sentido”, había dicho en los últimos días de 2022.

“No es una idea buena para el sistema electoral que es competitivo y diseñado para que todos puedan competir al mismo tiempo”, había expresado sobre la posible interna que venía impulsando el titular de la UCR para competir con el diputado Nacional Facundo Manes.

En ese sentido, en La Nación informaron que fuentes cercanas al mandatario jujeño aseguran que el supuesto enojo de Valdés se activó semanas atrás, cuando en el seno de Juntos por el Cambio se debatieron los candidatos de los abogados al Consejo de la Magistratura. “Valdés quería que siguiera Carlos Matterson, que es de (Daniel) Angelici, y Gerardo le dijo que ese lugar era para un radical. Al final el candidato fue (Miguel) Piedecasas y a Gustavo no le gustó”, interpretan cerca del mandatario jujeño, que también tiene un buen vínculo con el jefe de gobierno porteño, y de quien podría ser candidato a vicepresidente”.

Además de Valdés y del secretario de la Comisión Nacional, el senador de Corrientes Sergio Flinta faltaron dirigentes de peso al cónclave. Estuvieron ausentes también el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez; el precandidato a presidente Facundo Manes, el senador nacional Alfredo Cornejo y los senadores Luis Naidenof y Carolina Losada, entre otros.

En tanto, del encuentro que duró un poco más de una hora participaron el senador Martín Lousteau que estuvo en la cabecera junto con Morales; los diputados Mario Negri, Julio Cobos, Martín Tetaz y Emiliano Yacobitti; el presidente de la Convención Nacional, Gastón Manes; el exsenador nacional Ernesto Sanz; el intendente de San Isidro, Gustavo Posse; la intendenta de La Rioja, Inés Brizuela y Doria; el presidente del Comité bonaerense, Maximiliano Abad; y el auditor general de la Nación, Jesús Rodríguez.

“Dirigentes del radicalismo de todo el país nos reunimos en Mar del Plata para intercambiar ideas y establecer una agenda de trabajo enfocada en las necesidades de los argentinos. Tenemos un partido unido y fortalecido que escucha y trabaja para que nuestro país salga adelante”, tuiteó Morales.

En tanto, en la misma red social Lousteau expresó: “El Radicalismo más unido que nunca. Junto con @gerardomorales y dirigentes radicales de todo el país, nos reunimos para trabajar por una Argentina donde podamos hablar del futuro sin tener que lidiar con preocupaciones del presente, como una inflación sin techo”.

“Queremos un radicalismo unido y más grande, necesario para un mejor Juntos por el Cambio. Vamos a aportar dirigentes para transformar la Ciudad, cada provincia y el país”, continuó.

Pero en la antesala del mitin radical, Morales durante una reunión con empresarios en Mar del Plata ratificó su intención de ser candidato. “En febrero haremos el lanzamiento. Con los referentes de Juntos por el Cambio tenemos muy buena relación y estamos ya trabajando en un programa de gobierno, para que si nos toca gobernar, tener los lineamientos bastante claros”, aseguró.

“No somos partenaires de nada, no somos furgón de cola. Hemos recibido críticas, pero necesitamos una relación más equilibrada. El radicalismo está bien parado, con humildad, pero trabajando muy bien, con una agenda moderna.

No somos populistas, una definición que no veo que tengan otros sectores, aún dentro de Juntos por el Cambio”, expresó.

Morales también instó a “cruzar fórmulas” entre el PRO y la UCR para garantizar un gobierno de coalición. “Si las fórmulas son puras, pueden generar problemas a la coalición en el Congreso. No podemos cometer errores, no podemos fracasar”.

En la reunión también se habló de la idea de unificar criterios sobre el posicionamiento de la UCR sobre el pedido de juicio político que impulsa el Gobierno contra Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, no fue parte del debate la posibilidad de unificación del bloque en la Cámara de diputado de la Nación, a pesar de que es un tema del cual “se vendría hablando”. El cónclave se realizó luego de la reunión que tuvieron también en Mar del Plata, Morales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dos de los principales aspirantes a la presidencia en Juntos por el Cambio, que convocaron a sus equipos económicos. Del encuentro también participaron el diputado nacional Diego Santilli y el senador Martín Lousteau, quienes buscarán competir por la gobernación bonaerense y la Ciudad, respectivamente.

De acuerdo con la información oficial, en la reunión abordaron el programa de estabilización (aspectos fiscal, monetario y financiero); un programa de desarrollo (régimen de micro y pequeñas empresas, regímenes de inversión, simplificación y desregulación, apertura e integración comercial, crédito y mercado de capitales); y la agenda de trabajo de 2023 para avanzar en acuerdos programáticos de Juntos por el Cambio y proyectos de ley.

En este sentido, se debe recordar que Mauricio Macri también llega a Mar del Plata, el jueves con aires de campaña, aunque la excusa es la presentación de su último libro Para qué. Desde su entorno admiten que no será la única incursión de este tipo del expresidente ya que también podría ir a Pinamar.