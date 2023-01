Vecinos de Itatí denuncian la falta de agua potable y piden una rápida resolución del conflicto. A través de fotos y videos, los lugareños difundieron el conflicto que se reiteró durante la semana y aseguran que no obtienen respuestas. Muestran que el agua sale de color marrón o directamente no tienen presión hídrica.

“Gran parte de la población urbana de Itatí viene sufriendo una dramática situación, como es la falta de provisión de agua potable”, indicó un vecino de la localidad a El Litoral.

Además, destacó que Covesa, el área encargada de administrar el sistema “tiene una situación irregular”.

“El Gobernador al recibir el reclamo sobre la falta de agua y la situación de Covesa, le compró los materiales para solucionar el problema a través del Municipio”, indicaron.

Los materiales ya fueron entregados a fin del año pasado y “están en un galpón custodiados, debido a la inseguridad que impera en el lugar”.

“Los tanques de reserva de los hogares se llenaron de mugre con esa agua tóxica y no apta para el consumo. Llamamos para denunciar el problema y no solo no atienden, sino que cuando lo hacen dicen que ya se va a solucionar, pero llevamos varios días”, contaron vecinos en sus redes sociales.