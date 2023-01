JUAN RAMON EVANGELISTA NUÑEZ Q.E.P.D.

Entregó su alma al Señor el 21/01/2022. Ahora ya soy libre. No he muerto solo me fui antes y no quiero que me recuerdes con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza y aunque el tiempo pase, por favor jamás me olvides.

No he muerto, aunque mi cuerpo no esté. Siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio en tu hogar, seré el viento que besará tu rostro, seré el dulce recuerdo que asista a tu memoria. Y mientras permanezca en tu corazón y pensamiento, estaré siempre contigo.

Nunca te olvidaré, estas muy dentro mío. Tu ciclo. c/314