Premios Oscar: Argentina, 1985 nominada como mejor película extranjera

Tras el último filtro de selección por parte de la Academia en Hollywood, este martes se dieron a conocer los filmes que estarán compitiendo en las distintas categorías de los reconocidos premios Oscar, siendo la película Argentina, 1985 uno de ellos.

Tras siete años de ausencia, la Argentina volverá a ser parte de una entrega de premios Oscars, al confirmarse que el filme Argentina, 1985 competirá en la categoría de mejor película extranjera.

De esta forma, la película dirigida por Santiago Mitre suma una nueva presencia en una competencia internacional, haciendo de ésta una de las películas más reconocidas de los últimos tiempos.

Los miembros de la Academia realizaron un último filtro y así finalmente se eligieron a las cinco películas candidatas oficiales que competirán por la estatuilla a Mejor Película Extranjera.

La película argentinacompetirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

Argentina, 1985 quedó seleccionada para los Oscar después de que votaran los 250 miembros del comité de selección de la Academia argentina, quienes eligieron entre películas estrenadas comercialmente entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022. Las películas que se postularon para esta votación fueron 61.

Protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani -respectivamente en los roles de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo en el juicio a las juntas militares tras la última dictadura en Argentina-, incluso antes de su estreno en la Argentina el filme ya había ganado el Premio del Público en el Festival de San Sebastián en su 70ma. edición

Los cientos de espectadores que observaron el filme le otorgaron una puntuación media de 9,14 puntos sobre 10, una valoración que la ubica entre los más altos del registro histórico de la competencia en el País Vasco. Durante la proyección, los periodistas también le entregaron su visto bueno con sendas ovaciones, durante el impactante monólogo final de Darín y a la hora de los créditos finales.

El pasado 10 de enero, el filme también se llevó la estatuilla a Mejor película extranjera en la 80° edición de la ceremonia anual de los Golden Globes, la cual premia lo mejor del cine y de la televisión de los Estados Unidos. En la nominación, compitió contra contra las películas RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

