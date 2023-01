Cinthia Fernández reveló por qué su hija menor no quiere ver a Matías Defederico

La tensa relación entre Cinthia Fernández y su ex, no es ninguna novedad. Y si bien cada vez que alguna situación la enfurece, la actual panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) no duda en hacerlo público, esta vez la curiosidad de por qué Matías Defederico no suele mostrarse con Francesca, la menor de las hijas que tienen en común, vino de parte de su fandom.

"¿Por qué Fran no quería ir con el padre? Él dijo que vos no se la dejabas ver, ni que fuera a su casa", fue la consulta que le hizo un seguidor a la bailarina desde a cajita de preguntas de sus historias de Instagram, y ella no esquivó la respuesta.

"Él miente siempre, no importa cuándo leas esto" disparó enérgica, y agregó sobre su ex y su hija menor: "La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mí. Se quiso ir conmigo. Ella me hizo una videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano".

En tanto, sumó más detalles sobre el comportamiento de Matías Defederico en aquel episodio que angustió tanto a Francesca: "Agarré el auto y entré a sacarla con la policía. A pesar de que él no quería dejarme entrar. Me hizo caminar a las 2 AM con la nena, en el frío, una cuadra para que ni me acercara a su casa, por la cautelar que él tenía, en Capital".

Y por último, Cinthia Fernández dejó en claro que "Fran sabrá cuándo decide volver a estar cómoda con él".

Primicias Ya