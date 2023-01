¿Quién responde por los daños ocasionados en la vida digital?

Por Mónica Graiewski

Publicado en Clarin

En enero de 2023, escuelas de Seattle (EE.UU.) demandaron a las empresas tecnológicas TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat una indemnización por los daños económicos que les causaron al afectar la salud mental de sus alumnos.

Sostienen que les provocaron trastornos del comportamiento como ansiedad, depresión y trastornos alimentarios, que dificultan la educación y obligan a las escuelas a contratar expertos en salud mental, desarrollar planes educativos especiales y dar capacitación adicional a los maestros. En nuestro país, días después murieron dos adolescentes que participaban en TikTok del llamado “desafío del apagón” (blackout challenge).

¿Quién es responsable por los daños de estos niños? ¿Los padres? ¿Las empresas dueñas de las plataformas? ¿Los organismos de control del Estado?

Niños y adolescentes desarrollan muchas de sus actividades cotidianas gracias a las redes sociales y plataformas educativas, de juegos y compras. No hay manera de alejarlos de la vida digital sin dejarlos fuera del mundo.

Pero las mismas herramientas que los ayudan puede representar un peligro.

Hay que tener en cuenta que el negocio de las tecnológicas no es educar, entretener o servir de nexo entre nuestros hijos, sino atraer su atención y captar sus datos para lucrar con ellos. Los niños son un grupo interesante de usuarios, y a las plataformas no les conviene trabar su ingreso. Se desentienden de las consecuencias no deseadas, como la afectación a la autoestima y la salud mental, los delitos digitales -como ciberbullying- y las lesiones o muerte por retos virales, como el “desafío del apagón”.

En EE.UU. rige una ley específica que exige el consentimiento paterno para operar en sitios web e impone obligaciones a las empresas para proteger la privacidad y seguridad de los menores de 13 años. Pero con solo falsear su edad o su identidad los niños pueden tener un perfil digital sin que salte ninguna alarma, y las propias empresas prefieren pagar multas por incumplir la ley antes que atenerse a su cumplimiento. El Estado se da por satisfecho y siente que cumplió con su parte, pero no se evita el peligro al que los niños están expuestos.

Confiar exclusivamente a las empresas la tarea de proteger a los niños no parece la mejor idea, ni es suficiente cobrarles después indemnización por los daños causados, o multas por incumplimientos.

A los padres se les hace difícil fiscalizar la actividad de los niños las 24 h. Un teléfono y la intimidad de la habitación son suficientes para que el niño esté solo e indefenso cuando lo desafían a mantenerse sin respirar la mayor cantidad de tiempo posible.

Hasta ahora, ante infracciones o daños comprobados las obligadas a resarcir fueron las empresas.Pero ex-empleados de Facebook han declarado que el producto fue diseñado a propósito para crear adicción. Esto fue ratificado por una denuncia formal de 2021, que reveló que Instagram desechó una investigación interna que demostró que la plataforma era un lugar “tóxico” para muchos jóvenes y afectaba su salud mental.

Nos hace pensar en la responsabilidad personal de quienes toman ese tipo de decisiones. Aplicar sanciones penales a los dueños y directivos de las empresas tecnológicas cuyos productos tienden a crear una dependencia que produce daños a la salud de los usuarios sería más efectivo que las sanciones meramente económicas aplicadas hasta ahora contra las empresas como tales.

*Abogada de Familias,

doctora en Derecho Privado.