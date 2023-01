Gran Hermano 2022: Alfa le hizo un insólito reclamo a Camila por ponerse una minifalda

Camila Lattanzio se puso una minifalda que Julieta Poggio le prestó en la casa de Gran Hermano y Walter Santiago, más conocido como Alfa, no tardó en hacerle un reclamo por lo corta que le quedaba.

“Tenés el cu… entero al aire directamente. A mí no me gustan esas polleras, la verdad que no. Es mucha más linda una mujer que insinúa, que una que muestra. No es tu talle”, manifestó el participante de 61 años.

“Si, no es mi talle, me la prestó Juli. Bueno Alfa, a mí me gusta, basta, es que no baja más”, le contestó la joven de 21 años y su compañero siguió: “No escuchás nada, no te queda femenino. Tenés todo el cu... al aire y queda horrible”.

“Yo soy femenina igual, me la voy a dejar, me gusta”, retrucó Camila y Alfa intentó convencerla: “Yo solo te doy mi opinión, un consejo, hace lo que quieras, no queda femenina caminando con el cu… al aire”. “Basta Alfa”, cerró ella.

