Pichetto advirtió a JxC: “No hay que subestimar al Frente de Todos”

Miguel Ángel Pichetto pidió ayer “no subestimar” al kirchnerismo en la competencia, espacio político que aún mantiene “poder electoral”, aseguró. El referente de Juntos por el Cambio dejó en claro que no se lo puede descartar de la pelea de las elecciones 2023.

En tono prudente, Pichetto dejó en claro que no será fácil una victoria de la oposición en octubre próximo. Con sus palabras, el auditor General de la Nación advirtió a todo Juntos por el Cambio (JxC) del poder de fuego que el oficialismo mantiene.

“En algún momento el Frente de Todos va a tener un candidato. No hay que subestimar el poder electoral que todavía tienen. Tienen un gran control económico sobre la estructura social, sobre la llegada a los sectores populares”, remarcó Pichetto ayer, en diálogo con Radio Rivadavia.

Al mismo tiempo, aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner perdió fuerza en su decisión de ser candidata cuando pronunció su renunciamiento, tras la sentencia del juicio de la causa Vialidad.

“El tema de Cristina Fernández está en revisión”, lanzó el auditor General de la Nación y señaló que “se está hablando de un operativo clamor por parte La Cámpora”.

Para Pichetto, “ella retrocedió cuando habló de que renunciaba, que no iba a tener ningún cargo, que la metieran presa”, indicó este domingo. “Fue un acto en el que se dejó llevar por lo emocional y el impacto de la sentencia”, reflexionó.

“Debería haber valorado la parte de la sentencia que no la condenó. Es el momento en el que se requiere de asesores y me parece que ella no los tiene”, afirmó Pichetto, en tono irónico.

