Queja correntina porque volvió a caer la licitación para reparar el puente que une Libres y Brasil

Cayó la licitación para realizar los arreglos del puente internacional Getulio Vargas, que une Paso de los Libres y Uruguayana (Brasil). En medio del cruce constante de argentinos que viajan al país vecino, representantes de la Federación Económica de Corrientes (FEC) reclamaron una solución definitiva. Autoridades libreñas señalaron que hubo una “avalancha de turistas” en los últimos días que complicaron el acceso a la localidad y esperan que el flujo descienda para la semana que viene.

La FEC dio a conocer un comunicado en el que reiteran un pedido de atención al estado del viaducto. “Hasta la fecha no se realizaron trabajos tendientes a una solución definitiva, deteriorándose el estado actual y de todo el complejo Cotecar”, mencionaron.

“Solicitamos a las autoridades nacionales una pronta solución”, agregaron y apuntaron en una lista a las autoridades competentes.

El reclamo se enmarca dentro del proceso licitatorio por las obras del puente, del lado argentino. El llamado a licitación del puente internacional se dio en agosto pasado tras los conflictos difundidos.

En aquel momento, Alberto Yardín, responsable del Centro de Frontera, contó a este medio que: “Vialidad Nacional ya llamó a licitación dos veces para la reparación del puente y no hubo oferentes en esos dos procesos licitatorios”.

Ahora, el viaducto enfrenta esta problemática otra vez. “Lo que tengo confirmado por el responsable de Vialidad Nacional es que la licitación para la reparación integral de todo el complejo cayó y que ahora hay que esperar una nueva instancia”, aseguró Jorge Gómez, presidente de la FEC a El Litoral.

Según indicó el profesional, deberán nuevamente llamar a licitación para encontrar una empresa que se haga responsable de los arreglos.

Además, insistió en que la situación del puente no está resuelta. “El puente está deteriorado, se puede ver. Esto se agrava además con la situación del turismo actual”, indicó.

A su vez, compartió un video filmado por una integrante de la federación en la zona del puente en el que se percibe los pozos y las dificultades para cruzar.

El reclamo data del año pasado cuando el viaducto tuvo un problema del lado brasileña que permitió visibilizar el estado del puente. “Nosotros habíamos hecho un reclamo cuando tuvo una rotura en su momento del lado brasileño y que tampoco era una rotura sobre el puente en sí, sino sobre la bajada. Eso levantó un montón de alertas y se iba a hacer una reparación integral porque generó mucho ruido esa situación”, detalló.

“Como nosotros entendemos que no desapareció el problema, lo que queremos con el comunicado es mencionar que el problema persiste, queremos comprometer a quienes nos representan a gestionar ante la autoridad que corresponda”, sostuvo sobre el comunicado.

Según indicó el representante, la entidad presentó también quejas competentes ante autoridades nacionales.

“Nosotros le hemos mandado notas a nivel nacional al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli y a Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de Nación. Eso lo hicimos en estos días así que por cuestiones burocráticas todavía no tuvimos una vuelta, pero son plazos burocráticos y entendemos”, indicó Gómez.

Sobre el paso internacional pasan más de 20.000 personas por día, según indicó previamente el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa. “Los correntinos no podemos quedar desatentos al tema. Se trata de que todos hagamos difusión de este tema porque no percibimos la gravedad que tiene el caso no sólo para Corrientes, también para el país”, cerró el presidente de la FEC.

Avalancha de turistas

Por otro lado, Alberto Yardín, presidente del Centro de Frontera de Paso de los Libres, mencionó que hubo una “avalancha de turistas que llegaron en forma conjunta y sorprendió porque quedó colapsado el acceso y la salida a la ciudad”. El funcionario también confirmó que el gran promedio de turistas viaja de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

Además, insistió que a partir de esta cantidad de personas debieron establecer retenes porque bloqueaban el acceso a Paso de los Libres. “Llevamos adelante un operativo con la dirección de Tránsito de Libres y la Policía de Corrientes en el que realizamos un sistema de retenes donde culmina la autovía”, contó a radio Sudamericana. “A partir de ahí se direccionaba hacia la zona de aduana a medida que teníamos capacidad en la playa de estacionamiento de Aduana”, explicó. También indicó que la avalancha también complicó la circulación de camiones al complejo de cargas.

Según indicó, estimaron esa cantidad de viajeros pero no en tan poco tiempo y aventuró a que la semana que viene ya descienda el número de personas. “Creemos que es esta semana y se va a cortar un poco el volumen de turistas que pasan a Brasil. Era algo que pensábamos pero no en tanta cantidad. Fueron más de 40 mil turistas en dos días, eso es muchísimo”, sostuvo.

“Lo que tenemos que hacer es estar preparados porque ahora no tenemos claridad de cuándo se dará de nuevo el regreso. Antes los turistas iban por 15 días y ahora lo hacen por menos tiempo así que habrá que jugar con ese lapso de tiempo para evaluar la carga de vuelta”, cerró Yardín.