Una multa por alcoholemia positiva supera los 100.000 pesos en Corrientes

Una infracción de tránsito por alcoholemia positiva en Corrientes puede llegar a superar los 100.000 pesos y el monto aumenta dependiendo de la cantidad de días que el vehículo quede en el playón municipa y de otros atenuantes.

Además, se suma el flete por el transporte de la grúa hacia el playón. Los controles, que se refuerzan durante los fines de semana en la ciudad, ahora se verán con mayor frecuencia debido al inicio de las vacaciones de verano que comenzaron hace pocos días, junto a los vecinos y la llegada de turistas podrían darse un mayor número de infractores.

“Lo que cobran es la estadía, toda infracción tiene su precio y no son las mismas por alcoholemia es mayor y puede variar depende del resultado que den en ese momento”, indicó un inspector de tránsito a El Litoral.

“Los precios pueden variar pero en general superan los 60.000 pesos y pueden llegar a más de 100.000”, resaltó.

En ese sentido, este medio al consultar con un infractor aseguró que en los últimos días de diciembre, se le aplicó una multa por alcoholemia positiva de 1.24 y le cobraron 104.000 pesos con una estadía de dos días en el playón antes de pagar el monto.

Secuestros

El último fin de semana, se secuestraron 35 vehículos en los controles que realizó el personal de tránsito y hubo dos automóviles que intentaron darse a la fuga.

A pesar de que fueron las fiestas de fin de año, no hubo mayores inconvenientes para los inspectores de tránsito.

Hace unos días, el subsecretario de Tránsito, Juan Acinas, en diálogo con El Litoral indicó: “Hubo 35 vehículos secuestrados durante el fin de semana” y que “dos conductores intentaron darse a la fuga y casi chocan a los inspectores, pero no pasó de eso”. Quizás para sorpresa de algunos y no de otros, los resultados de los operativos fueron menores en comparación con otros años y no hubo mayores sobresaltos en la noche capitalina.

“Fueron fines de semana tranquilos, el número de secuestros y accidentes fue muy bajo. Nos dimos cuenta de que es bueno trabajar en conjunto con empresas que piden conductor designado en las fiestas, para ir reduciendo en el tiempo la cantidad de alcoholemia positiva”, comentó, el lunes pasado, el funcionario.