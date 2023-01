Stein: “La fumigación contra los jejenes no es efectiva y no hay manera de controlarlo”

En la zona de costa correntina es común que se dé la propagación de jejenes durante el atardecer, lo que genera malestar en las personas que se encuentran circulando por la costanera o el parque Mitre. Los especialistas advierten que “es difícil” combatir el insecto y que la fumigación no es efectiva.

“Es difícil controlar a esos insectos que pertenecen a la familia de los simúlidos, comúnmente llamados jejenes, porque se crían directamente en el río. No son de charco, laguna o recipiente artificial, están en agua en movimiento todo lo contrario al mosquito”, dijo Marina Stein, doctora en Biología e investigadora adjunta del Conicet en el Área de Entomología del Instituto de Medicina Regional de la Unne.

“Lo que hace la hembra es lanzar los huevos y los adhiere a superficies rocosas o algún sustrato por debajo de la superficie del agua. Después se desarrolla la larva adherida al sustrato. La actividad principal de picaduras es al atardecer. Y para controlar esto, se debe remover toda la superficie de la costa del río y es imposible. Hay periodos que no se dan todos los años, pero que se producen en explosión y eso puede ser que se esté dando en la costa del río. Estos insectos rompen la piel porque muerden y es muy difícil combatirlos”, resaltó la especialista.

“Lo que se debe hacer es usar remeras con mangas largas y pantalones largos si quieren ir a la tardecita a la costa del río o directamente no ir, pero con los calores es difícil y el repelente no es tan efectivo como con los mosquitos”, manifestó. “Una fumigación no es efectiva porque para hacerlo debe tocar al insecto y cuando lo podrían hacer es cuando las personas están en la costa, lo veo imposible. No hay manera de controlarlo al igual que los mosquitos que producen explosiones”, concluyó.

Los vecinos de la capital correntina viven esta situación cuando buscan disfrutar del atardecer en la costanera o zonas cercanas al río. En ese momento del día es que los jejenes atacan con frecuencia; por lo tanto, las personas terminan retirándose del lugar.