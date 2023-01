El fuerte enojo de Nito Artaza y su elenco con Flavio Mendoza: "Nos dolió su actitud"

Nito Artaza se encuentra protagonizando la obra Argentina, la revista, en el teatro Corrientes de Mar del Plata, junto a un gran elenco: Lorena Liggi, Luisa Albinoni, Paquito Wanchanwein, Carlos García y Mica Mujica, entre otros artista.

El fin de semana, el reconocido artista recibió la visita de Flavio Mendoza. Minutos antes del final de la función, el creador de Stravaganza se retiró sin dar explicaciones.

En diálogo con PrimiciasYa, Lorena Liggi, figura de Argentina, la revista, relató que la actitud del coreógrafo los tomó por sorpresa. "No sabemos qué pasó. En un momento en el escenario, Nito me mira y me dice: '¿se fue?'", narró.

"No sabemos qué pasó. Ni idea. Tampoco nos mandó un mensaje explicando. Esto pasó mientras estábamos el escenario. Teníamos listo todo para agasajarlo y nos sorprendió mucho lo que hizo", agregó.

Liggi destacó que tiene una excelente relación con Flavio y jamás le pasó algo similar. "Nos dolió su actitud. Me duele porque es una persona a la que quiero. Conmigo siempre se portó muy bien. Cuando vino a ver mis espectáculos siempre tuvo una devolución. Me parece raro que se haya ido sin mandarnos un mensaje", remarcó.

La figura de Argentina, la revista se lamentó porque tenían varios lugares reservados para él. "Le dimos siete ubicaciones, que las podríamos haber vendido porque la sala estaba casi llena", cerró.

Flavio Mendoza encendió la polémica con Nito Artaza

Antes de ir a la obra de Nito Artaza, Flavio Mendoza lanzó un tiro por elevación para los integrantes de Argentina, la revista.

El creador de Stravaganza estuvo en el espectáculo Cocodrilo en La Feliz y destacó el espectáculo de Omar Suárez.

"Es un placer estar acá. Una revista que nunca murió. Estos son unos capos, haciendo la mejor revista de la argentina", sostuvo el coreógrafo.

Por esa razón, su repentina partida en la función de la obra de Nito Artaza llamó poderosamente la atención.

