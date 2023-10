Allanaron una casa por error y le destruyeron la puerta

La Policía allanó una vivienda del barrio Popular en el marco de una investigación por venta de estupefacientes, pero se equivocaron de domicilio.

Elizabeth Maciel se encontraba en su casa junto a su hija de 9 años cuando la policía derribó su puerta y entró a su hogar.

"Estaba cansada, trabajé todo el día y antes de acostarme escucho ruidos. Corro la cortina de la ventana y la policía me grita que me tire al piso. Rompen la puerta, entran y me apunta con un arma y la linterna", relató.

"Yo agarro a mi nena porque ella presencia todo esto: el susto de las armas, la forma en que nos hablaban. No había ningún personal femenino", señaló a LT7.

Luego de revisar el domicilio y hacer pasar un mal momento a Elizabeth y a su nena, los policías se disculparon y le reconocieron que no encontraron lo que buscaban. "Me dijeron que estaba a cargo el comisario Fernández, que si quería reclamar algo lo haga al juez Juan Carlos Vallejos.(NG).