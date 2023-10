Confesión del Conejo: "Tuve ataques de pánico después del intento de suicidio de Maxi"

El Conejo fue quien le salvó la vida a Maxi Guidici días atrás. El cordobés intentó quitarse la vida y Alexis Quiroga fue corriendo a su departamento y llamó a la policía y al SAME, quienes socorrieron a su amigo, que posteriormente fue internado en el Hospital Ramos Mejía.

Muchos dudaron de este intento de suicidio por parte de Maxi y dijeron que habia sido todo inventado para entrar al 'Bailando'. Ahora, el Conejo no solo contó toda la verdad acerca de esa fatídica noche sino que también hizo una terrible confesión sobre su salud mental.

"Sé que hay un parte médico que dijo una cosa, y un policía dijo otra. Yo personalmente fui, lo vi y no dudo en absoluto. No creo que me haya mentido en una cosa así. Él se caía, no emitía palabra", reveló el Cone en el programa 'Estamos Okey'.

A la hora de hablar de los problemas de salud mental que sufrieron sus compañeros de Gran Hermano, Alexis aseguró: "Yo he tenido ataques de pánico hace muy poco, después de lo de Maxi. Primero, yo estaba en casa, hacía muy poquito que me había peleado con Coty. Me agarró un jueves, estuve viernes, sábado y domingo tirado en la cama, deprimido. Me faltaba el aire y parecía que me iba a desvanecer".

"Después me agarra fuera de Kuarzo (una productora), me faltaba el aire. Hablé con el productor, le expliqué y me fui a casa antes de grabar. En casa me agarraron de vuelta. Ahí fue menos que otras veces", siguió contando.

"¿A qué le atribuís esto? ¿Tiene que ver con la exposición? ¿Con Coty? Pienso en la situación de los mails, que tus palabras que son privadas, tu exnovia las muestre en televisión", indagó Guido Záffora. "Fue antes de lo de los mails, pero es una suma. Empecé con una psicóloga ahora. Yo en mi vida he tenido cosas graves con mis viejos, situaciones que hemos pasado como familia", contó el Conejo.

Fuente: Pronto