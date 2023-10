Patricia Bullrich dijo que en el próximo debate presidencial "estará mejor"

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, explicó que "estaba con una gripe muy fuerte" durante el debate presidencial del domingo. Sin embargo, se mostró conforme con su desempeño y consideró que "pudimos plantear por qué somos los únicos en condiciones de cambiar la Argentina".

"Me sentí bien, con argumentos claros. Intentaron polarizar y no pudieron entre (Sergio) Massa y (Javier) Milei. Esa estrategia estaba evidentemente planificada y no salió", evaluó la exministra de Seguridad este lunes durante una entrevista con radio Continental.

"Creo que nosotros pudimos plantear por qué somos la única fuerza en condiciones de cambiar la Argentina. Esta mirada de por qué tenemos coraje y temperamento, por qué somos una fuerza que tiene programa, equipo y poder político propio, es lo que va a garantizar el cambio que los argentinos están esperando", aseguró.

Bullrich buscó diferenciarse de Milei y desestimó las chicanas que el libertario le dirigió durante el debate. "Prometió renovación y vemos lo que está sucediendo con sus aliados; prometió dolarización y no habló en su exposición económica", señaló.

"Es importante que todos sepan que si quieren algo distinto, nosotros somos quienes estamos en condiciones de hacerlo", agregó. También destacó que tiene "el conocimiento, la práctica y la experiencia para cambiar la seguridad. Trabajé con todos los gobernadores y logramos resultados muy importantes, eso es indiscutible".

La candidata de Juntos por el Cambio declaró que "no vio todavía" las encuestas que evaluaron el desempeño de los cinco participantes del debate, pero remarcó que "nosotros nos mantuvimos primeros en todas las redes y eso nos pone muy contentos".