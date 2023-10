Luis Brandoni apuntó contra Macri y criticó a Milei: “Me da un asco espantoso”

El actor y diputado electo del Parlasur, Luis Brandoni, se hizo eco este viernes de las declaraciones brindadas por Mauricio Macri y apuntó contra el fundador del PRO por sus críticas a los dirigentes de la Unión Cívica Radical.

Además, cuestionó su llamado a votar por Javier Milei de cara al balotaje y ratificó su postura de neutralidad frente a la elección de noviembre.

Fue en diálogo con El Destape Radio donde, quien formó parte de la lista de Patricia Bullrich en octubre, defendió la decisión de la UCR de no inclinarse por ninguno de los candidatos que competirán en la segunda vuelta y se despegó del acercamiento de algunos referentes de JXC al líder de La Libertad Avanza. “Es un ignorante”, lo definió marcando una clara diferencia.

“Desde el radicalismo aceptamos el resultado que nos brindó la sociedad, que no fue el triunfo, fue el tercer lugar. Los que nos votaron nos ponen en el lugar de la oposición y creo que tenemos que reaccionar así y ser fieles a ese mandato, de manera que vamos a ser la oposición. No vamos a votar a ninguno de lo dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta y vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, dijo Brandoni.

Entonces fue consultado por los dichos del ex presidente, quien negó que haya una fractura en Juntos por el Cambio, aunque lanzó duras críticas a dirigentes radicales acusándolos de “transar” en el Congreso con el postulante a la presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Me caen muy mal porque nosotros fuimos muy leales con Mauricio Macri. Y no es un momento para hacer ese tipo de críticas. Y, si no, la hubiese tenido que hacer antes cuando significábamos un aporte impresionante para Juntos por el Cambio. El radicalismo es un partido que tiene 130 años y no por casualidad”, señaló al respecto.

En la misma línea, agregó: “En algún momento podemos tener diferencias personales con alguno de los radicales o del PRO, pero no hacer ese tipo de declaraciones tan terminantes como la que hizo acercándose a Milei, un sujeto con el cual no tengo nada que compartir, razón por la cual nosotros no vamos a votar a ninguno de los candidatos”.

Según Brandoni, “traición” es una palabra muy áspera para definir lo que sintió al escuchar al fundador del PRO. Sin embargo, afirmó: “Pero no es del mejor gusto que alguien podría esperar de alguien que fue nuestro presidente y que defendimos mucho”.

El actor también se distanció de la afinidad que varios dirigentes demostraron tener con Javier Milei. Particularmente, de quienes llamaron a votarlo en las elecciones del 19 de noviembre, cuando competirá por el cargo de jefe de Estado contra el ministro de Economía. En este sentido, criticó al diputado libertario y cuestionó sus dichos sobre uno de los ex mandatarios argentinos.

“Cuando Milei dice que el gobierno de Alfonsín fue uno de los peores de la historia me da un asco espantoso porque es un ignorante que no sabe lo que significó Raúl Alfonsín en nuestro país. El lunes vamos a festejar 40 años de democracia, ¿cuánto hace que no tenemos una democracia tan duradera como esta? Alfonsín fue el que pacificó el país. Es una canallada decir eso”, señaló.

Acerca de una posible ruptura de la coalición opositora, opinó: “Lamento que esté peligrando la continuidad de Juntos por el Cambio. Creo que habría que hacer todo lo posible para que esto no ocurra”.

Los dichos de Brandoni surgen luego de que Mauricio Macri se pronunciara sobre el escenario electoral que dejaron los comicios de octubre para la segunda vuelta. Al igual que Bullrich, el ex jefe de Estado llamó a votar a Javier Milei y criticó al radicalismo: “Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes... Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros”, dijo.

Infobae