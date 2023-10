Massot se diferenció de Patricia Bullrich

Las réplicas del pacto entre Patricia Bullrich y Javier Milei luego de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del último domingo continúan a pesar de haber terminado la semana.

Este sábado, en declaraciones radiales, el diputado nacional electo de Juntos por el Cambio Nicolás Massot también se sumó a las reacciones y marcó distancia en relación al acercamiento entre la titular del PRO y el referente libertario con miras al balotaje. “Milei no es un cambio deseado”, señaló y también advirtió sobre el acuerdo opositor: “Estamos rifando la coherencia de un espacio que arrancó hace 10 años”.

“Quiero hablar de la diferencia entre el cambio y la mejora. A mi no me basta con el cambio, el cambio es alternancia. No existe el argumento de: ‘Hasta antes de ayer eran locos poco preparados extremistas y de malas ideas y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo’. Yo ya no me quiero quedar más ahí”, señaló el legislador electo en declaraciones a Radio Con Vos este mediodía.

“Yo quiero que discutamos cómo mejoramos, porque la verdad yo tengo bastantes pocas garantías de que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora”, especificó el legislador.