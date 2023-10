Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron su emoción con una foto muy especial

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están comprometidos y todo parece indicar que el casamiento es inminente. La pareja subió de manera conjunta, una foto de la mano de la cantante con un enorme anillo de brillantes en su mano izquierda que coronaron sólo con una frase: "Para siempre".

Pocos después, Leandro Paredes (que además de ser compañero de equipo es amigo de Dybala) subió a sus redes el momento exacto en el que su amigo hace la propuesta.

Paulo y Oriana empezaron a escribir su historia en 2018. Ella venía de terminar una relación con Julián Serrano quien, según contó tiempo después, la había hecho sufrir mucho y no tenía en mente volver a enamorarse. Él, había cerrado su historia con la modelo Antonela Cavalieri y no era tan conocido aún entre el público 'no futbolero'.

Lo cierto es que Instagram hizo que se conocieran y Dybala se las ingenió para conseguir el número de la actriz. La realidad es que ella se mostraba muy reacia a responderle a ese deportista del que no tenía referencias. Oriana admitió que en ese momento, no tenía idea de quién era y dijo que una amiga le comentó que era 'un tenista español'.

Al final fue el Ova Sabatini el que le terminó contando que era un jugador de fútbol. Al final, ella le dio una oportunidad y terminaron enamorándose. En julio del 2018 oficializaron también a través de las redes sociales y un tiempo después, ella se animó a dejarlo todo para estar cerca de él y hoy, con esta foto, demuestra que no se equivocó en su decisión ya que Dybala es el hombre con el que empieza a formar su familia.

