Proponen que usuarios de Corrientes puedan renunciar a la tarifa subsidiada de transporte

Tras el anuncio del ministerio de Transporte de Nación sobre la renuncia opcional de usuarios al subsidio en la tarifa de los servicios de transporte público de pasajeros, el bloque de diputados de Unión por la Patria Corrientes presentó en Legislatura la propuesta de adhesión a la resolución que establece este mecanismo de baja a la tarifa subsidiada.

En este sentido, insta al Poder Ejecutivo a instrumentar los medios necesarios para concretar la renuncia voluntaria como así también dar publicidad al monto de la tarifa plena sin la ayuda del Gobierno Nacional. “Los subsidios son una herramienta del Gobierno para cumplir con el principio de igualdad y no discriminación en un marco de equidad distributiva y justicia social”, argumentaron.

Según expusieron en la defensa, el transporte público es una herramienta indispensable para el traslado de la población y el primer eslabón de desarrollo económico-social. Y es por ello que el Estado Nacional reconoció esto como un derecho al transporte y la movilidad, además de garantizar la prestación de servicios de calidad y eficientes. Además, los subsidios deben llegar principalmente a los hogares con menores ingresos y que realmente necesiten de la asistencia.

¿CÓMO HAGO?

Para gestionar la renuncia opcional al subsidio, las personas usuarias deberán completar un formulario que tendrá carácter de declaración jurada y que está publicado en el sitio web oficial argentina.gob.ar/sube. La medida comenzó a regir después del 27 de octubre de manera automática para quienes lo soliciten mediante la web. Es importante recordar que quienes decidan renunciar al subsidio al transporte público también dejarán de recibir el beneficio de la Tarifa Social Federal, que les permite viajar con un 55% de descuento adicional en el valor del boleto como así también los descuentos por integración (RED SUBE) y Atributos Locales.

Los precios de los pasajes no se verán modificados para aquellas personas que no manifiesten explícitamente su voluntad de renuncia al subsidio, de manera tal que no deberán completar el formulario y seguirán viajando con la tarifa actual.