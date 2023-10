"Ni voucher ni privada": nuevos carteles en uno de los campus de la Unne

Nuevos pasacalles aparecieron en las últimas horas en inmediaciones al Campus Sargento Cabral de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) de la ciudad de Corrientes, en una aparente campaña contra el candidato libertario, Javier Milei.

Los carteles tienen la firma de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Unne (Adiunne) en el que se puede leer: "Ni voucher, ni privada. Universidad pública, gratis y de calidad siempre".

Vale señalar que una de las propuestas de campaña del libertario es la de otorgar estos voucher en materia de educación.

"El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta", había expresado.

A principio de mes, también habían aparecido una serie de carteles en los diferentes campus de la universidad que señalaban "pagá tu educación, parásito. Milei presidente".

En ese momento, fuentes del partido libertario habían denunciado que era una campaña en contra del candidato que competirá por la presidencia contra Sergio Massa, en el balotaje del 19 de noviembre.

