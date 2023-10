Luciana Salazar confesó que tuvo una charla con Jésica Cirio tras ser vinculada con su ex

Luego de que se filtraran las fotos de Sofía Clerici en Marbella, comenzó también a sonar fuerte el nombre de otra mujer con la que Martín Insaurralde podría haber tenido un encuentro romántico: Luciana Salazar.

"Insaurralde habría tenido un encuentro con Luciana Salazar, este rumor le llegó primero a Sofía Clerici y luego a Jésica Cirio. Después si pasó o no pasó, que lo aclaren ellos", contó Pampito en Intrusos.

Por su parte, con ánimos de defenderse, Luciana habló con Estefi Berardi e hizo un contundente descargo en el que contó que sólo había visto dos veces al político y que Cirio siempre había estado presente.

"Acá me contestó y me pone: 'Hola Estefi, ¡por Dios! Nada que ver, me están utilizando para ensuciarme. A parte yo, en este momento, estoy conociendo a alguien. No tengo por qué salir a contar esto pero no me queda otra. Yo soy muy cautelosa con mi vida", leyó la panelista.

Finalmente, dando a conocer las palabras de Salazar, Berardi compartió: "También me dijo que habló con Jésica Cirio y le dijo que ella no tenía nada que ver'".

