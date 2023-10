Críticas de Melconian al impulsor de la dolarización de Milei

El principal referente económico de la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y presidente de la Fundación Mediterránea Carlos Melconian participó de uno de los últimos paneles del 59° Coloquio de IDEA en el que anticipó algunas de las medidas que tomaría si fuese ministro de Economía, cuestionó las ideas de los otros dos postulantes a la Casa Rosada y relató una reunión con un economista del círculo íntimo de Javier Milei -aunque evitó nombrarlo, dio a enteder que es Emilio Ocampo- para conocer su plan de dolarización y lo resumió de manera tajante: “No resistió ni dos preguntas”.

En rigor, la participación de Melconian se dio en un panel que llevó como nombre “La visión de los referentes económicos”, con el detalle de que no hubo ningún representante de Milei ni de Sergio Massa. La organización del evento informó, temprano este viernes, que el viceministro Gabriel Rubinstein se dio de baja del coloquio el jueves cerca de las 19.30. A ese panel, pensado como debate, entonces, le faltaron dos sillas.

“Probablemente no tengan propuesta”, cuestionó Melconian. “Si acá estuviera opinando 100% como un economista profesional y me preguntaran por los tres escenarios, siendo honesto: el oficialismo no estoy en condiciones de decir qué pone en la mesa el 11 de diciembre. Es tan forzado y tan contundente que el único elemento que hoy tienen es llegar, no sé qué hay detrás de eso”, dijo el economista.