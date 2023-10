Sigue la primera fecha de la Copa de la Liga y hay actividad del Femenino

La primera fecha de la Copa de la Liga, certamen de fútbol de primera división en la capital correntina, tendrá continuidad este sábado con la disputa de nueve encuentros.

Mandiyú enfrentará a Invico y Boca Unidos hará lo propio con Doctor Montaña en los juegos destacados en la jornada sabatina.

Del certamen participarán los 30 clubes (16 de la A y 14 de la B) que integran la temporada en Primera División de la Liga Correntina. Los protagonistas fueron divididos en cinco zonas.

El programa de partidos para este sábado es el siguiente:

Cancha de Libertad: 15: San Jorge vs. Rivadavia y 17: Mandiyú vs. Invico.

Cancha de Sportivo:15: Soberanía vs. Popular y 17: Barrio Quilmes vs. Lipton.

Cancha de Boca Unidos: 15: Independiente vs. Mburucuyá y 17: Boca Unidos vs. Dr. Montaña.

Cancha de Alvear: 15: San Marcos vs. Alumni y 17: Curupay vs. Alvear.

En San Luis del Palmar: 16: Juventud Naciente vs. Ferroviario

Oficial femenino

El torneo Oficial Femenino de la Liga Correntina de Fútbol tendrá actividad este sábado con la disputa de la fecha 21.

La mayor expectativa está en el encuentro entre Sportivo y Mandiyú donde el primero necesita un punto para asegurarse anticipadamente su lugar en la definición del certamen.

Los que ya clasificaron son Boca Unidos, Robinson y Curupay.

El programa que dio a conocer la Liga Correntina es el siguiente:

Cancha de Sportivo:20: Popular vs. Yaguareté, 21:15 Sportivo vs. Mandiyú y 22:30 Robinson vs. Ferroviario.

Cancha de Libertad:20:00 Curupay vs. Libertad, 21:15 Peñarol vs. Boca Unidos y 22:30 Barrio Quilmes vs. Empedrado.