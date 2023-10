Valdés sobre la UCR: “nos están viendo volver con prudencia y sacrificio"

n El gobernador Gustavo Valdés se refirió a los triunfos del radicalismo en algunas provincias, al rol que desempeñará su partido en un eventual gobierno de Patricia Bullrich y las expectativas de conducir la fuerza centenaria. “La pérdida del radicalismo en Capital Federal nos costó muchísimo”, afirmó

Consultado sobre si el radicalismo tendría una misma participación en un eventual gobierno de Bullrich que en el que podría haber tenido en un gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Valdés en declaraciones en Modo Fontevecchia aseguró que “el radicalismo hoy tiene un peso diferente a lo que fue aquella convención de Gualeguaychú, donde el radicalismo decidió acompañar al PRO y conformar Juntos por el Cambio con la Coalición Cívica”.

“Hoy el radicalismo tiene una potencia electoral diferente, con cinco provincias ya confirmadas. Imagino que el radicalismo va a tener un rol más protagónico con Patricia Bullrich que con Mauricio Macri, porque ahora el radicalismo es más potente”, expresó.

“Hubo dos candidatos a vicepresidentes también”, dijo ante la pregunta de la falta de un candidato a presidente radical. “Lo que le falta al radicalismo, desde mi punto de vista, es un nuevo Alfonsín, o una nueva irrupción de una figura que pueda darle potencia a todo ese radicalismo “dormido”, o como dice Facundo Manes, el radicalismo epigenético que tenemos en el país, que está presente en todos los lugares”, señaló.

“Pero estamos volviendo, nos están viendo volver con prudencia y sacrificio. El radicalismo es un partido ético y de valores, trabajamos muchísimo desde el fondo de la Patria”, vaticinó.

Sobre el porqué Manes no fue candidato a presidente, el gobernador expresó “habría que preguntarlo individualmente a cada uno”. “Creo que falta poco y ya vamos a tener un candidato a presidente que sea apto. La pérdida del radicalismo en Capital Federal nos costó muchísimo”, acotó.

Sobre la construcción de un candidato potable de la UCR dentro de Juntos por el Cambio, Valdés aclaró que “nuestro objetivo no es ganarle al PRO, nosotros proyectamos figuras que en algún momento van a surgir. Venimos trabajando bien con todos los partidos, pero creo que el radicalismo aporta mucho”.

“Vamos a seguir apostando a tener nuevas figuras, la idea no es ganarnos entre nosotros, sino hacer lo posible para que Argentina salga adelante, desde la UCR queremos construir un país con futuro”, continuó.

“Por ahí nos colgaban a los radicales como quienes no saben gobernar, pero la verdad es que hay casos como Jujuy o Mendoza que muestran que sí lo sabemos hacer”.

“No voy a ser autobombo, pero nosotros venimos bien porque las provincias que vamos a estar gobernando ahora son difíciles y la gente nos asigna las provincias para gobernar como Santa Fé que ganamos por primera vez después de la recuperación de la democracia y otra provincia difícil, como es la provincia del Chaco, que la agarramos devastada y la gente vuelve a confiar en la Unión Cívica Radical como un instrumento de transformación y eso es importante”, explicó.

Consultado sobre si el éxito de Corrientes influyó en los resultados electorales del Chaco y de Santa Fe, el mandatario provincial aclaró que “no creo, en el norte de Santa Fe puede ser, que es en donde estamos más pegados geográficamente. El Chaco tiene que ver con esos dos enormes dirigentes políticos que construyó el radicalismo, en este último tiempo”, dijo ante la pregunta

En esa línea remarcó que “viene una renovación en la UCR que es sana. Viene un radicalismo renovado y creo que tenemos que trabajar mucho para construir un partido y un radicalismo fortalecido para transformar la Argentina. Terminaron los partidos unívocos, tenemos que avanzar en espacios comunes”.

Por último, al ser consultado sobre la expectativa de verlo como presidente del radicalismo, Valdés aclaró que “la expectativa que tengo yo es que Patricia Bullrich entre como Presidenta de la Nación y que nosotros podamos transformar la Argentina, lo demás tiene que ver con la conducción del partido, que conduzca un radical está bien.

“Todos apuntamos a la construcción del radicalismo, si te toca, te toca, y si no, no te tenes que pelear, tenés que acompañar. Todos tenemos que comenzar a pensar en que el otro es el que tiene que conducir porque sino estamos con la cultura del yo, yo, que te destruye. No me quita el sueño. Si soy delegado del Comité Nacional por primera vez desde mis épocas de juventud, pero estoy más dispuesto en acompañar que en hacer”, cerró.