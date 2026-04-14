Corrientes: más de 18 mil alumnos en las Competencias Interescolares 2026

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este martes el lanzamiento de las Competencias Deportivas Interescolares 2026, un programa que reunirá a miles de estudiantes de toda la provincia.

La iniciativa contará este año con la participación de más de 18.000 alumnos en disciplinas individuales y más de 5.400 equipos, consolidándose como una de las propuestas deportivas y educativas más importantes del calendario provincial.

El programa comenzará en la capital correntina y luego se extenderá al interior, con el objetivo de fortalecer el deporte como herramienta de inclusión, salud y transformación social.

Durante el acto en Casa de Gobierno, Valdés remarcó la importancia de la educación física como política pública. “Para el Gobierno es fundamental acompañar a la juventud y promover espacios donde se desarrollen valores como el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio”, sostuvo.

Inclusión y alcance provincial

Las competencias incluirán disciplinas como vóley, básquet, handball, cestoball, hockey, atletismo y natación, con instancias locales, zonales y finales.

Además, el programa se destaca por su carácter inclusivo, ya que contempla categorías convencionales y adaptadas, permitiendo la participación de estudiantes de distintos contextos y realidades.

El mandatario también puso en valor el rol de los docentes de educación física, a quienes calificó como “mágicos” por su influencia en la formación de los jóvenes, y destacó que estas actividades favorecen la convivencia y fortalecen la integración social.

Por su parte, la ministra de Educación, Ana Miño, subrayó que la escuela es un espacio clave de socialización y que este tipo de propuestas contribuyen a mejorar la calidad de vida de los estudiantes.

En tanto, Héctor Ramírez, alumno de la Escuela Dr. Arturo Illia, valoró el acompañamiento institucional y aseguró que el apoyo recibido fue fundamental para su desarrollo deportivo.

Con esta nueva edición, el Gobierno provincial busca seguir impulsando el deporte como parte central de la formación educativa, promoviendo valores y oportunidades para miles de jóvenes correntinos.