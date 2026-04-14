Secuestran más de 100 ovejas por traslado irregular en Curuzú Cuatiá

La Policía de Corrientes informó este martes que demoraron a un hombre y secuestraron más de 100 animales ovinos que eran trasladados sin la documentación correspondiente en la localidad de Curuzú Cuatiá.

El operativo se llevó a cabo en el puesto policial Arroyo Tuna, donde los uniformados realizaban controles de rutina. En ese contexto, detuvieron la marcha de un camión marca Fiat Iveco que transportaba la hacienda.

Al momento de la inspección, constataron que el conductor, un hombre mayor de edad, no contaba con la guía obligatoria para el traslado de animales, requisito indispensable para este tipo de operaciones.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora preventiva del conductor y al secuestro de la totalidad de los ovinos.

Posteriormente, tanto el vehículo como la carga fueron trasladados a la dependencia policial, donde se realizaron las diligencias correspondientes.