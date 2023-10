Tiene 25 años, enseña a 150 correntinos del campo y escribe poesía sobre el paraíso rural

Verónica Tossutti

A la vera del río Paraná, Nicolás Suárez enseña a 150 chicos, es un joven docente de 25 años que fue recientemente homenajeado por el Ministerio de Educación y el Gobierno de Corrientes, por su desempeño en la escuela rural en la comuna Manuel Derqui. Entre libros, por la tarde, dicta clases de Literatura en el colegio secundario y por la noche en el Plan Fines. Para que los estudiantes aprendan a leer, brinda talleres de apoyo escolar en la Escuela Primaria N° 421 “Catalina Antonia Billordo” y hace 4 años participa activamente en el Merendero “Caritas Felices”.

A 49 kilómetros de la ciudad de Corrientes, se encuentra el pueblo que lo vio crecer, dónde los adultos mayores hablan en guaraní y los nietos aprenden a través de la escucha. Con una población estimada de 2000 habitantes, el municipio Manuel Derqui integra los parajes de Derqui, Cañada Bai, San Isidro y Paso Quintana, y en el 2020 logró la designación de Municipio tras independizarse de Empedrado.

El joven dejó su pueblo a los 18 años para estudiar en la ciudad de Corrientes el profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, una vez culminado, regresó a su pueblo. Pero nunca dejó de capacitarse, realizó el Diplomado Superior en Comunicación Estratégica en las Instituciones Educativas y el Diplomado Superior en Pedagogías Críticas y Enseñanzas en Contexto.

Actualmente, es estudiante avanzado de la Licenciatura en Letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y ha formado parte de distintos programas nacionales y provinciales como “Acompañar, puentes de igualdad”, “Volvé a la escuela” y “Aprender más”.

El profesor de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Nicolás Suárez, contó a El Litoral que “para muchos de mis alumnos la escuela es una contención, algunos de ellos vienen desde muy lejos y hacen varios kilómetros para poder estudiar. Valoro el esfuerzo, el compromiso de todos y aprendo de cada estudiante que atraviesa por diferentes realidades. En las clases buscamos integrar la tecnología a través del juego, de manera dinámica, siempre con el intercambio de pensamientos y reflexión”.

Estudiantes de parajes rurales de toda la zona asisten de lunes a viernes a la escuela de la comuna para poder aprender. En algunos casos recorren hasta 14 kilómetros desde Lomas de Empedrado hasta la localidad de Manuel Derqui.

Con tan solo 25 años, ejerce la docencia en tres niveles educativos en la misma institución. Por la mañana, brinda talleres de alfabetización a los niños que asisten a la escuela N° 421 “Catalina Antonia Billordo”, por la tarde en el Colegio Secundario “Manuel Derqui” a los adolescentes y a la noche dicta clases a los adultos a través del Plan Fines. Mientras que los fines de semana asiste al Merendero “Caritas Felices” para preparar chocolate caliente y galletitas para los más chicos.

Por su dedicación y entrega, el Gobierno y el Ministerio de Educación distinguieron al docente junto con otros 28 profesionales correntinos que trabajan en el ámbito de la educación por la integración de la innovación tecnológica y acciones comunitarias.

“Desde chico me apasiona la lectura, descubrí el mundo gracias a los libros. Realmente fue una sorpresa para mí que me convoquen como uno de los docentes más influyentes de la provincia. La docencia me apasiona, es un privilegio trabajar con los alumnos porque aprendo mucho de ellos", dijo Nicolás a El Litoral.

Poesía regional: una

forma de describir el

paraíso rural

Inspirado en la naturaleza correntina con el Paraná a la vuelta de su casa en el municipio Manuel Derqui, Nicolás Suárez elaboró un total de 65 escritos y poesías que reflejan el paisaje que cotidianamente ve cómo la vera del río, los lapachos, las calles de tierra y los pobladores que viven en el pueblo.

“Aparte de dar clases, escribo poesías, tengo 65 escritos sobre literatura regional donde cuento un poco sobre las tradiciones, la costanera, el lapacho, el río Paraná y los sentimientos más profundos”, contó el docente.

Con tan solo 7 años perdió a su madre y en ese momento comenzó a adentrarse en el mundo de la lectura con uno de los libros más emblemáticos que han atravesado generaciones: El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Con una vida llena de desafíos, años más tarde perdió a su abuelo y, desde entonces ,comenzó a refugiarse en la literatura.

En el segundo año del profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, comenzó a escribir en soledad y a medida que iba avanzando en la carrera fue adquiriendo más herramientas que abrieron paso a qué hoy cuente con tanta poética. Con mentores como sus profesores María Marcela Giménez y Sergio Rubia.

Para hacer conocer su pasión por las letras el sábado a la tarde, el docente disertó en la Feria del Libro del Municipio Manuel Derqui, con su escrito “Literatura regional: la literatura es solo para algunos”, en la que explica que no hay un concepto claro sobre la literatura, sino que basta con la inspiración para crear escritos. Con esto busca incentivar a que surjan nuevos escritores y poetas, y que se animen a adentrarse en el mundo de las letras.

