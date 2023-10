Jetter: “Massa intenta instalar que Bullrich no llega, pero ella ganará y será presidente”

n La candidata a diputada nacional Ingrid Jetter, una de las primeras referentes de Patricia Bullrich en la región, destaca la personalidad de la exministra de Seguridad de la Nación y asegura que no le teme al costo político al momento de tomar decisiones que beneficien al país.

-¿Qué le pide la gente en la campaña?

-En la ciudad de Corrientes, en las reuniones que hicimos, sale mucho el tema de la seguridad. Sobre todo las mujeres, las madres. Hay una preocupación por terminar con los arrebatos, por el avance de la droga. Esa preocupación existe. También la gente pide lugares de trabajo, puestos de trabajo. Si hubiera más oportunidades laborales, no todo el mundo pediría entrar al Estado. Falta trabajo. Obviamente que la preocupación mayor es la cuestión de la inflación y la suba de precios, la falta de poder adquisitivo, pero eso la gente no nos demanda porque sabe que somos oposición.

-¿Cómo la ves a Patricia Bullrich en este último tramo de la campaña?

-Nosotros nos vamos trazando objetivos. El primer objetivo fue ganar las Paso. Siempre me gusta recordar que las cosas difíciles son posibles. Nos planteaban que era imposible que Patricia ganara dentro de Juntos por el Cambio, por la estructura, por todo lo que significaba Horacio (Larreta). Y, sin embargo, logramos que Patricia se instalara como la líder de Juntos por el Cambio. Hoy pasa lo mismo. Hay una movida de Massa para instalar que en la segunda vuelta están él y Milei. No creo que eso sea verdad. Nosotros vamos a estar en la segunda vuelta. Ese es nuestro objetivo hoy. Y después vamos a ganar el balotaje.

-¿Estas últimas semanas de campaña te sumas a la recorrida de Bullrich?

-Voy a seguir recorriendo la provincia. Nosotros tenemos todavía una sesión el martes, pero vamos a recorrer la provincia como lo estamos haciendo. Tenemos todavía algunos actos políticos pendientes.

-¿Qué veías en Bullrich que no veías en Larreta o en otros candidatos?

-Su forma de ser, su carácter, el coraje, lo que demostró siendo ministra de Seguridad. El no tener ningún compromiso y poder ir, digamos, si el cambio lo exige, ir en contra del status quo. No la veo con compromisos de antemano. Me parece que está muy apegada a la verdad. El caso Maldonado es un ejemplo. El caso Schiaretti. No tiene drama en asumir costos políticos si eso significa un avance para el país. Estoy convencida de que más allá de que necesitamos un cambio en la economía y que hoy es la materia que más preocupa, con eso no alcanza. Tuvimos una experiencia con la convertibilidad, tuvimos estabilidad macroeconómica, paramos la inflación, pero después caímos. ¿Y por qué caímos? Porque no hicimos las otras reformas. La clase dirigente no se animó a ir contra la mafia sindical, en resolver el tema de hacer la modernización laboral. Hasta Chacho Álvarez renunció en su momento por ese tema. En eso hay que jugarse, hay que terminar con la industria del juicio, hacer que no existan más esto de 8 millones de trabajadores en negro. La gente tiene que poder tener un trabajo en blanco, con leyes mucho más modernas, adaptadas a la situación actual, en abrirse al mundo, en ser más competitivo, bajar impuestos. Patricia es la única persona dispuesta a luchar contra eso.

-¿Qué opinión te merece la performance de Bullrich en el primer debate de candidatos?

-Venía diciéndole que tenía que parar un poco porque la veía demasiado comprometida en los lugares públicos. Giras demasiado intensas por el interior, tres provincias por día. Ella terminó confesando que ese día estaba engripada casi sin voz, lo que le afectó para escuchar a los otros. Pero se desempeñó muy bien. Me gustó mucho el bloque de educación porque planteó en muy pocos minutos su compromiso con la educación de Sarmiento, que fue lo que nos hizo grande como país. También habló de la importancia de los 190 días de clase, de la necesidad de transformar la secundaria en una educación mucho más relacionada al mundo productivo. Creo que ahí planteó las bases de lo que va a ser su revolución educativa. Me pareció un acierto reconocer que como joven se había aliado a un movimiento revolucionario, pero que cuandosurge lo de la violencia, se dio cuenta de que no era el camino. Nunca reivindicó ese método de lucha. Creo que es muy positivo tener una presidenta comandante en jefe de las fuerzas armadas, que tenga esa mirada de toda la historia argentina. Es un poco el caso de Bachelet en Chile.

-¿Fue un error la interna de Juntos por el Cambio?

-Lo ideal hubiera sido que el radicalismo también presentara una fórmula. Creo que hubiera sido muy positivo y que el PRO consensúe. Pero era difícil porque los dos (Bullrich-Larreta) estaban muy convencidos de ser presidentes.

¿Qué opinión te merece Melconian?

Me parece que lo más importante de sumar a Melconian es que detrás de él está la Fundación Mediterránea. Un ministro solo no te dice nada, pero el equipo que viene estudiando la situación del país es muy sólido y viene con un paquete importante en lo laboral, en lo impositivo, en las relaciones con el mundo. Ha sido muy importante que Patricia convoque a la Fundación Mediterránea con el liderazgo de Melconian

-¿Cree que es necesario que mayor compromiso en la campaña de parte de Macri?

-No, me parece que está bien lo que hace. Apoya a Patricia y tiene que mantenerse en el rol de un expresidente. Hay que destacar la altura que han tenido los que perdieron la interna porque Horacio estuvo a la altura de las circunstancias. Toda la gente que estuvo trabajando para Horacio hoy está en columna trabajando en la candidatura de Patricia, aportando su know-how.

-¿Qué opinión te merece la quita de Ganancias?

-Siempre estuve a favor de la baja de impuestos. Presenté muchos proyectos relacionados, como la eliminación del impuesto al cheque, que se baje el IVA, que se elimine el IVA de los artículos escolares, que nunca fueron tratados en comisión. Massa lo que hace es reemplazar un impuesto por otro mucho más regresivo porque va a tener que darle a la emisión monetaria para cubrir esos costos sin bajar el gasto y eso generará más inflación, que la pagará el que menos tiene: los jubilados.

-¿Estás de acuerdo con que los jueces paguen Ganancias?

-Absolutamente y es importante decir que ya pagan Ganancias todos los jueces que fueron designados después del 2017, gracias a una ley que aprobó la gestión de Cambiemos. A veces eso nos olvidamos. Solo pagan Ganancias los que estaban designados antes. Si fuera por mí, deberían pagar todos.

-El escándalo de Insaurralde ¿beneficia a Juntos por el Cambio, a Milei?

-Perjudica a toda la clase política, pero más al kirchnerismo y directamente a (Axel) Kicillof, ya que es jefe de Gabinete, o es muy inútil o es cómplice.

¿Se puede pensar en evaluar la posibilidad de que el proyecto de ficha limpia avance el próximo año?

-Sí, buena pregunta, porque soy autora de un proyecto de ficha limpia, lo presentamos hace dos años, nunca fue tratado. Pero ahora hay como un paquete de medidas que ayudan a la transparencia que estamos preparando en el equipo de Patricia y, básicamente, digamos hay muchas otras cosas, pero incluye ficha limpia, incluye extinción de dominio, incluye ampliación de penas para delitos de corrupción. Hoy son muy bajos, te dan entre 2 y 6 años, el máximo 10, o sea, es muy bajo en la pena y es como muy poco riesgoso. Vos te podés enriquecer, bueno, te vas 6 años preso y después sos multimillonario, digamos. Es como un buen negocio finalmente, entonces eso tiene que cambiar, también queremos trabajar mucho con la justicia para que tenga más celeridad y no demoren tanto los juicios de corrupción y terminen finalmente cuando la persona tiene más de 70 años o cuando ya se muere.

También trabajar en la reforma electoral, nosotros logramos aprobar boleta única en la Cámara de Diputados, se frenó en Senadores, vamos a avanzar con eso, con la boleta única, si podemos, por supuesto. Ojalá que todas las provincias también la adopten.

-¿Es cierto que el segundo puente se iniciará en 2025, 2026?

-El proyecto del segundo puente está muy terminado. Eso hay que decirlo, es verdad. Mucho más que, por ejemplo, el puente Goya-Reconquista, que otros puentes de los que siempre se habla. El segundo puente Chaco-Corrientes está prácticamente terminado. Si mañana tuviéramos un país estable económicamente y hay un gobierno con voluntad política, podría haber inversores decididos a hacer ese segundo puente. Lo importante es que ahora, si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer

-¿Ha tenido eco en alguno de los reclamos realizados como diputada?

-Sí, en realidad tengo que decir que nosotros logramos que se incluyeran en el presupuesto ciertas cosas. Cuando surgió el tema de la zona franca tuvimos eco y actuamos en bloque con Chaco, Formosa y Misiones, pero después el presidente vetó esa parte del presupuesto. En otras cosas, cuando se tomaron medidas que afectan a todas las provincias, o afecta al federalismo, la verdad que ahí, no sé por qué, pero el peronismo vota abroquelado. Ahí no tuvimos eco.

