La nena fantasma que habita un hotel

Por Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

Uno de los tantos casos que ocurren en todo el mundo, pero no por eso dejan de sorprender, ocurrió en Texas, Estados Unidos. A fines del año pasado, la prensa internacional puso en foco a un hotel del estado de Texas, donde la dueña, su marido y algunos viajeros circunstanciales, advirtieron la presencia de una nena fantasma. Este espíritu fue bautizado por los propietarios del hotel como Emma, “ya que ante tantas apariciones, debimos ponerle un nombre”, cuenta la mujer, dueña del lugar. Debido a estos sucesos, se decidió instalar cámaras de seguridad, para detección nocturna y poder monitorear una supuesta situación paranormal y aclarar toda sospecha de lo que allí sucede. Cabe mencionar que este tipo de edificios, muy antiguos, construidos hace siglos, cargan con una energía especial, que podría atraer eventos paranormales, según coinciden varios expertos en la materia. ¿Qué fue lo que registraron las cámaras? Ellos lo definieron como el espectro de una nena, aunque eso no fue lo único de lo que se enteraron.

Un poco de historia

El hotel se encuentra emplazado en Seguin, una localidad texana y el hotel se llama Magnolia. Se afirma que fue construido en 1860 y numerosos medios de prensa afirman que quien ordenó construirlo fue James Campbell, uno de los primeros rangers de la zona. A pesar de ser un edificio con tantas décadas, con el paso del tiempo no sufrió ningún tipo de daño importante y en la actualidad presenta un perfecto estado de conservación, con un correcto mantenimiento. En entrevistas, Guedi, la dueña, manifestó que hace más de 20 años trabaja en el hotel y junto a su marido, en el 2013, decidieron cambiar las instalaciones, realizar reformas. Pero por aquellos días corroboraron que no se trataba de un lugar común, sucedían cosas raras, nunca vistas. Según relató la mujer, el complejo siempre funcionó bien y desde que revelamos estas extrañas cuestiones viene más gente y nos preguntan por la pieza y las historias. ¿A qué pieza e historias hace referencia? Sucede que entre las entidades que se conocieron debido a las narraciones, existen versiones sobre la presencia de una nena que se ríe y canta. También hay un esclavo y el espíritu de dos nenes “que disfrutan haciendo travesuras a los huéspedes”. Con todos estos antecedentes, los dueños decidieron colocar cámaras de seguridad en las diferentes habitaciones, hasta que se logró captar algo, Se trata de una actividad paranormal sucedida en una de las piezas y según cuentas los dueños, Emma, como bautizaron al fantasma, es un espectro que quedó atrapado en este plano y no logra descansar en paz. Además indicaron que a la nena le gusta hacer rodar la pelota y podemos escucharla reír y cantar, como así también sus pasos al correr. Todo coincide con los relatos de los testigos, turistas que reportaron haber escuchado risas y cantos, como así también ruidos como de alguien que está corriendo. Toda esta actividad paranormal es desde su descubrimiento, un atractivo del antiguo hotel, que ha capturado la atención de numerosos turistas que buscan vivir allí estas extrañas experiencia. Así también numerosos investigadores en lo paranormal y psíquicos, visitan el hotel quedándose varios días, para investigar y buscar grabar alguna aparición, con suerte. Algunos lograron captar alguna forma difusa de apariencia de una nena chica, como así también grabar audios de canciones infantiles. Todo esto confirmaría que evidentemente, en el hotel ocurren cosas misteriosas.

Detalles

Las revelaciones realizadas por el matrimonio propietario cautivaron la atención de los fanáticos en eventos paranormales y también de personas que no creen en este tipo de eventos paranormales y manifestaciones esotéricas. En paralelo, a sabiendas de que las antiguas edificaciones pueden guardar decenas de misterios, que muchas veces están marcados por la tragedia, la violencia o el derramamiento de sangre. Los dueños convocaron a expertos y ante ellos revelaron todo lo que sabían de las viejas construcciones. En principio manifestaron sus experiencias y luego dieron paso a revelar las historias que les llegaron por parte de empleados y los huéspedes. Tras saber de la existencia de Emma y la de los espíritus de dos pequeños que hacen travesuras día y noche, intentaron ahondar sobre el espíritu del esclavo. Indicaron que habría muerto de hambre siendo explotado laboralmente hasta su cruel y lento deceso. Sobre la nena no se supo mucho, pero dedujeron que habría tenido una muerte trágica y sufriendo. Todo esto no hace más que corroborar que los espíritus de gente que sufrió al momento de su muerte, no pueden ascender normalmente al nivel superior y quedan atrapados en este plano por mucho tiempo. Casos similares a este lo hay a cientos por todo el mundo, sobre todo en edificios antiguos, que albergaron quizás una historia que culminó con un muerte trágica. Hospitales, cárceles, edificios de remota construcción al parecer son los elegidos por los distintos espíritus para desarrollar allí su actividad. En el caso de este hotel en Texas, es casi contemporáneo, ya que los sucesos se remontan a poco más de cien años. Es decir que actualmente sigue ocurriendo estos hechos, que pueden ser comprobados por quien desee y quiera pasar un fin de semana en el hotel, en una experiencia increíble. Los últimos hechos ocurridos en el hotel sucedieron a fines del año pasado, cuando un contingente de turistas fue a pasar unos días y tuvieron la ocasión de ver y escuchar los espíritus mencionados que se manifestaron ante los sorprendidos visitantes