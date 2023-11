Marcelo Tinelli les presentó su nueva novia a Mirtha Legrand y Susana Giménez

Este viernes 17 de noviembre a la noche, durante la celebración de los 30 años de la revista Caras, Marcelo Tinelli asistió acompañado por Milett Figueroa, su nueva pareja. Cuando llegó al VIP, se encontró con Susana Giménez y Mirtha Legrand, a quienes les presentó a la modelo peruana.

“Tinelli presentándole a su novia Milett Figueroa a Mirtha y Susana en la fiesta de Caras”, escribió el periodista Agus Rey junto a un video que subió a la red social X (ex Twitter).

ASÍ ENCARÓ MARCELO TINELLI A MILETT FIGUEROA

Tras los mil y un rumores de romance, finalmente, Marcelo Tinelli y Milett Figureoa blanquearon que están de novios. Ella ya conoce a los hijos de él y hasta se muestra sonriente en cumpleaños familiares.

En este contexto, por primera vez, Marcelo Tinelli reveló cómo encaró a MIlett. Y explicó de qué manera mostró su interés en ella. Primero, cara y cara; acto seguido, vía WhatsApp y obsequiándole significativos emojis.

“Lo que me pasó con Milett desde el primer día que la vi no me había pasado con otras personas. Cuando vos ‘matcheas’ con alguien se vuelve diferente. Yo di el primer paso. Tengo una persona, que es amiga ya hace mucho tiempo, es Papelito de Perú, quien justamente la trajo.

Entonces le escribí y le dije si me podía pasar el número de ella”, detalló en El Diario de Mariana.

(Fuente: Ciudad Magazine)