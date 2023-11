Massa, licencia en el ministerio y convocatoria a la transición

Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, reconoció la derrota frente a Javier Milei antes que se publiquen los datos oficiales del escrutinio y a última hora de la noche se conoció que pedirá licencia como ministro de Economía de la Nación para dejar la transición en manos del Presidente, Alberto Fernández.

"Obviamente, los resultados no son los que esperábamos, me he comunicado con Milei para felicitarlo y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", afirmó Massa al hablar.

En tanto, en su alocución pública, contó que le planteó tanto a Milei como a Alberto Fernández "poner mañana mismo mecanismos de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos, en los próximos 19 días, no tengan ni dudas ni incertidumbre respecto del normal funcionamiento político, social, económico e institucional”.

Asimismo, pasadas las 22 se supo que pedirá licencia como ministro de Economía y la transición con Javier Milei la harán Alberto Fernández, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

Estos últimos serán los responsables, además, de la gestión económica.