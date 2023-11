Martina Stewart Usher habló sobre el polémico video de Juliana y Maxi

Luego de la filtración del polémico video de Juliana Díaz y Maxi Guidici, donde se los ve teniendo una fuerte discusión, se conocieron más detalles sobre esto. Martina Stewart Usher fue entrevistada en las últimas horas y reveló que fue lo que no se vio en la grabación.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la ex participante de Gran Hermano primero se refirió a la denuncia que recibió por parte de su ex compañera por difundir el video: "Entré en la volteada de una denuncia, me denunció y escribió mal mi apellido".

"Sos una pelot..., le pregunté a mi abogado y me dijo que no pasa nada porque hace alusión a mí, le sigue sirviendo para la previa de ella hasta que caput Maxi, necesitaba algo nuevo y salió con lo del video", aseguró la profesora de educación física.

Continuando con su relato, confesó: "Fui la primera que vio el video porque Cami vino a comer a casa y me lo mostró, era un video larguísimo que le dije adelantalo porque me da paja, lo que se filtró es nada a comparación del video verdadero digamos, es un video que ella le hace una cámara oculta a él".

"Todo el tiempo lo está pinchando para que él se violente, viste cuando estás caliente con alguien, lo toca y le saca la gorra, hacer eso con una persona que es tu novio y después podes usarlo en su contra no sé cuánto amor tenés para esa persona", agregó.

Por último, Martina Stewart Usher concluyó: "Hay una parte similar a la que se vio que se ven manotazos, se agarran, es raro que no haya salido todo, se filtró poquito, para mí filtraron lo que pensaron que iba a generar polémica, hubiera estado bueno que hagan otra cosa y no filtrar un video violento".

Cabe destacar que la denuncia que hizo Juliana Díaz tras la filtración del video no fue solamente para Martina Stewart Usher y Camila Lattanzio, sino que también se la hizo a Juan Reverdito, pero por razones que por el momento no son claras.

Fuente: Pronto