Familias resisten en sus casas y el agua continúa en ascenso

El agua del río Paraná avanza sin escala y los más afectados son las 150 familias que residen en la zona costera de la ciudad de Corrientes, que se encuentran resistiendo para no abandonar sus viviendas. La cantidad de evacuados se mantiene en 11 ubicados en los dos refugios municipales, y 63 autoevacuados de los barrios 23 en Virgen de Los Dolores, 25 en el barrio Itatí y 15 en el Molina Punta.

Crece la preocupación de los vecinos de las 14 zonas ribereñas de la ciudad de Corrientes, debido a que el agua continúa en ascenso y en varios casos las casillas quedaron cubiertas. Lo que provocó la pérdida de muebles, electrodomésticos, y artículos personales. En la mayoría de estos sectores se cortó el suministro eléctrico para evitar riesgos.

En la jornada de ayer el Paraná pasó de 6.70 metros a los 6.85 metros, según los datos de Prefectura Naval Argentina, acercándose aún más al nivel de evacuación (7.00). Esto afecta a 150 familias que no quieren dejar sus hogares por temor a robo. Con un número estimado de 63 autoevacuados, en Virgen de Los Dolores (23), en el barrio Itatí (25) y en el Molina Punta (15), la situación se vuelve crítica cada vez más.

En el barrio La Tosquera los vecinos solicitan carpas para no abandonar sus hogares, se trata de los residentes sobre calle Cantero cercano a la bajada de lanchas, temen que ingresen a robar sus pertenencias mientras se encuentran evacuadas.

“La gente no va a dejar sus casas. Hay familias que viven en la vereda de enfrente y sus casas no están tapadas por agua, pero tienen su lugar de trabajo bajo agua, sus animales no tienen para comer, no pueden hacer los trabajos y no tienen qué comer”, señaló a El Litoral, Estefanía, una vecina de la Tosquera.

En La Tosquera el Centro Comunitario “San Expedito” ofrece almuerzo y merienda a familias de la zona afectada por la inundación, para consultas y donaciones comunicarse al 3794-569-508 (Belén). En Virgen de los Dolores piden mercadería, calzados, frazadas y colchones para colaborar pueden hacerlo al 3794-662-407 (Emilce).

(VT)