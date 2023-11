Muerte de un niño: pedirán que se impute al padre y su familia

La muerte de Matías, el menor de 2 años que se ahogó en una pileta de Santa Rosa, sigue generando interrogantes en su madre.

Cabe recordar que el pasado 4 de octubre se realizó la autopsia al cuerpo.

Con gran celeridad, el Instituto Médico Forense presentó el resultado de la autopsia que arrojó que la causa de la muerte del niño fue “asfixia por sumersión en medio liquido”.

Andrea Klaus, madre del pequeño explicó que, "pedimos la acusación e imputación para varias personas de la familia del papá de mi hijo, por homicidio calificado por omisión". "La fuerza la saco yo sola, día a día, me cuesta un montón golpear puertas para que la justicia me escuche, y en este momento la fuerza me la da Mati yo siento eso" remarcó.

Andrea Klaus, expresó: "mi hijo falleció ahogado en una pileta el 20 de febrero de Santa Rosa, Corrientes, después de casi 8 meses a mi hijo le realizaron la autopsia, se confirmó que murió por asfixia por inmersión, y se confirmó que estuvo media hora luchando por sobrevivir, no fue una muerte rápida".

A su vez, la madre de Matías, remarcó: "pedimos la acusación e imputación para varias personas de la familia del padre de mi hijo, por homicidio calificado por omisión".

Asimismo, Andrea, mantuvo: "la familia del padre de mi hijo, no estuvieron a disposición de la investigación, el papá de mi hijo me trató de obsesiva por tratar de saber qué pasó con mi hijo, ellos no quisieron hablar conmigo".

Al mismo tiempo, la madre de Matías, indicó: "cuando pasó esto yo ya estaba separada hace casi un año y medio, la tenencia era compartida, estaba acordado todo verbalmente, acordamos que Matías esté 22 días con él de vacaciones". En ese mismo sentido, de dónde saca fuerzas, Andrea enfatizó: "la fuerza la saco yo sola, día a día, me cuesta un montón golpear puertas para que la justicia me escuche, hay días que uno se levanta sin ganas de seguir, y en este momento la fuerza me la da Mati yo siento eso, y mi familia y amigos que me apoyan".

"Desde el primer momento se me mintió, se me dio la espalda, es un dolor inexplicable, no se lo deseo a nadie, tengo una sicóloga que me ayuda en todo momento" destacó.

Y mencionó: "el papá de mi hijo no es un simple panadero, ellos tienen un aserradero, él nunca cumplió con nada, la justicia es muy lenta".(NG).