Pampita reveló que compartió varios hombres con Zaira Nara

En medio de un móvil de LAM, Pampita tomó el micrófono y se topó con Zaira Nara. Allí comenzó un divertido ida y vuelta en el cual hablaron de lo que tienen en común. Pero no sólo se abocaron a recordar momentos, sino que también se animaron a hablar de los distintos hombres que pasaron por la vida de ambas.

Si bien el plan inicial era una nota entre ambas, los recuerdos comenzaron a llevarlas para el ámbito amoroso. Es que la hermana de Wanda comenzó a rememorar momentos juntas: “¿No compartimos camarín cuando participaba en el Bailando?”. A lo que Carolina agregó: “¡Sí, compartimos! Estabas vestida de novia”.

Al mencionar eso, invitó a Zaira Nara a ahondar más en el tema y toparse con coincidencias amorosas: “Claro, porque yo volvía de no haberme casado (con Diego Forlán). Pará, y estaba de novia con tu ex (por Pico Mónaco)”. Entre risas y siguiendo con la buena onda, Pampita comentó: “Sí, porque la vida da muchas vueltas, chicos. Lo nombró Zaira, que conste”.

En este sentido, ya metida en el tema, Zaira comenzó a recordar de la mejor manera al tenista: “Lo nombro porque es una buena persona y justo me acuerdo de eso. Hay ex de los que uno puede hablar con cariño. Yo tuve muchos novios. En mi vida, solo salí con novios”.

Por su parte, Pampita compartió su pensamiento: “Yo también”. Aunque la hacer memoria expuso que Pico Mónaco no es el único hombre que pasó por la vida de ambas: “Hay uno que saliste que no sabe nadie. No voy a decir el nombre”.

Para no dejarla con la intriga, la modelo se acercó y le recordó al oído cuál es el otro hombre. Ante esto, Zaira Nara quedó sorprendida por la revelación: “Me acabo de enterar que (Pico) no fue el único novio que compartimos”.

Cuando se iba a animar a decir de quién se trataba, decidió evadir la polémica. Sin embargo, marcó cuál es su deseo: “Estaría bueno que el hombre no se quede en el ambiente, pero es medio imposible. Las que vamos a los eventos somos siempre las mismas”. Por lo que Pampita cerró asintiendo: “Y ellos también son todos los mismos”.

