Murió el emir de Kuwait y lo reemplaza el príncipe heredero más viejo del mundo

El emir de Kuwait, el jeque Nawaf Al Ahmad Al Sabah (foto) falleció este sábado a los 86 años y lo reemplazará el jeque Meshal Al Ahmad Al Jaber, de 83 años, el príncipe heredero de más edad del mundo.

Kuwait TV interrumpió su programación con versos del Corán justo antes de realizar el anuncio.

El jeque Nawaf fue hospitalizado a finales de noviembre por una enfermedad no revelada. Desde entonces, la pequeña nación petrolera ha estado a la espera de noticias sobre su estado de salud. Los medios estatales habían reportado antes que en marzo de 2021 viajó a Estados Unidos para someterse a revisiones médicas no especificadas.

La salud de los líderes kuwaitíes sigue siendo un tema delicado en esta nación fronteriza con Irak y Arabia Saudí, que ha vivido luchas internas en palacio por el poder.

Nawaf asumió el cargo de emir en 2020 tras la muerte de su predecesor, el jeque Sabah Al Ahmad Al Sabah. El dolor por la muerte de Sabah, conocido por su diplomacia y su trabajo en favor de la paz, se sintió en toda la región.

El emir había fungido antes como ministro de Interior y de Defensa de Kuwait, pero no se le consideraba especialmente activo en el gobierno fuera de esos cargos. No obstante, su elección no fue polémica.