Huracán enfrentará a Cambá Cuá en la Supercopa de Campeones

Huracán venció anoche a Ferroviario por 2 a 1 en el desempate entre los subcampeones de la Copa de la Liga y del Torneo Oficial, respectivamente, y será el rival de Cambá Cuá en la búsqueda de la Supercopa de Campeones 2023 del fútbol capitalino, encuentro a jugarse el próximo sábado a las 19 en el estadio de Boca Unidos.

En el marco de un trámite de juego parejo, el azulgrana fue el que acercó más peligro al arco defendido por Aguilar, y marcó la diferencia a través de un penal ejecutado con mucha jerarquía por Germán Strillevsky.

Huracán llegó con peligro casi sin querer. El arquero Aguilar salió a cortar fuera de su área y le regaló la pelota a Strillevsky, quien se sorprendió tanto que no pudo aprovechar la situación.

Enseguida, un tiro libre largo de Lanuzzi fue peinado por Strillevsky, y Sandoval que ingresaba por detrás terminó empujando el balón a la red, aunque la jugada fue invalidada por infracción.

El Tren Verde inquietó por primera vez con un tiro libre de Valenzuela que atajó Lator.

Strillevsky estuvo cerca de convertir al capturar un rebote y sorprendió con un fortísimo remate que pasó cerca del caño derecho.

El “9” tuvo revancha desde los once metros, luego de un penal sancionado por el árbitro Martínez Sandoval, cuando Aquino puso el brazo izquierdo para no dejar pasar un balón que no traía peligro luego de que Acevedo peinara un pelotazo largo.

Ferroviario, al que le costó profundizar el juego, tuvo sus oportunidades de igualar el encuentro a través de un par de remates de media distancia de Gallardo. El primero dio en el parante derecho, y el siguiente pasó muy cerca del caño izquierdo.

En los últimos minutos del período, el local estuvo cerca de aumentar. Aguilar estuvo rápido de piernas para tapar una pelota que le quedó a Strillevsky tras una falla defensiva, y luego el arquero le tapó un remate a quemarropa a Acevedo, y en el rebote, Strillevsky envió el balón por encima del horizontal.

En el complemento el local pegó en la primera que tuvo. Llallana llegó por detrás de todos para empujar al gol un tiro libre de Lanuzzi.

El Globo se perdió el tercero a través de Alegre. En los últimos minutos, Ferroviario reaccionó, llegó al descuento a través de un cabezazo de Juan Martín Kuchak, y merodeó el área luego de la expulsión de Strillevsky, pero Lator estuvo seguro y el local festejó el triunfo.