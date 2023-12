Advierten que voltear el DNU hará pagar el “costo político” a opositores

Javier Milei insistirá con la implementación del DNU y decidió no conceder el pedido que hizo el radicalismo para cambiarlo por varios proyectos de ley. "Van a tener que pagar el costo político con la sociedad que me votó para que hiciera esto. En la campaña dije que iba a hacerlo y lo estoy haciendo. Y mi único compromiso es con la gente", transmitió el jefe de Estado a un interlocutor que le planteó las críticas que había pronunciado el arco político opositor, más allá del kirchnerismo.

Según la prensa metropolitana Milei ya descartó la posibilidad de enviar el decreto en forma de proyecto de ley al Congreso, como reclamó el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau. "El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente", expuso el senador nacional, quien consideró que el "mega DNU" es "de una amplitud y longitud inédita" y que contiene iniciativas que merecen "un análisis riguroso e individual".

Milei desestimó de plano la propuesta del radicalismo: "Es porque quieren negociar proyecto por proyecto por proyecto. Si lo quieren voltear (al DNU) que lo hagan y que le expliquen a la sociedad porqué quieren mantener este esquema y quitarle libertades".

La intransigencia de Milei va más allá de que la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su condición de titular del Senado -y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem-, trabajan para asegurarse el control de comisión bicameral que controla los DNU. Y en que, en el Gobierno, basan su optimismo en que nunca se rechazó un DNU en los 40 años desde el regreso de la democracia.

Para el Presidente, el decreto forma parte de su batalla cultural y no hay alternativa: "No hay plan B, el decreto se aprueba o los que no son kirchneristas van a tener que explicarle a la gente cómo le ponen palos en la rueda a un Gobierno que recién asume".

"No puedo hacer acuerdo con quienes están en contra de mi filosofía porque lo que no quieren es a mi filosofía", es el razonamiento que hace Milei en privado según reconstruyó Clarín de altas fuentes de la Casa Rosada. "Pregunté toda mi vida esto: ¿voy a venir ahora a hacer cálculo político, si llegué acá sin hacerlo?", es otro planteo que realizó el mandatario en las últimas horas.

Aunque en Balcarce 50 aseguran que a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, están abiertos los canales de diálogo con la oposición, remarcan que la estrategia del Presidente no va a cambiar. El propio funcionario político lo dejó en claro este viernes a la mañana cuando recordó que fue "el DNU marca el camino que planteó Milei en la campaña electoral".

"Milei fue elegido para realizar estos cambios en la Argentina, tiene la legitimidad del 56 por ciento de los argentinos y eso hace que se sienta absolutamente empoderado para llevar adelante este proceso de transformación", indicó Francos en Radio Rivadavia.

"Podrá discutirse y decir si este era el mecanismo o no, pero la Argentina necesita señales urgentes de un cambio de dirección y el pueblo argentino votó eso", completó.