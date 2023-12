Qué se sabe de esta planta que habita en lo más recóndito de Corrientes

Un proyecto del Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) halló nuevamente a una especie de la que no se tenían novedades hace casi 50 años. En el marco del proyecto de investigación “Estrategias de conservación para la flora vascular endémica de Corrientes, Argentina”, esta vez pusieron el foco de atención en una de las especies endémicas de la provincia; es decir, que es única en el mundo y que sólo habita este lugar.

Se trata de Sicydium nereoi Pozner, que pertenece a la familia Cucurbitaceae. Dicha especie fue solo registrada por única vez en el año 1974 por el Ing. Agr. Antonio Krapovickas (fundador y primer director del IBONE.

"Fuimos a través del único dato que teníamos de la especie: hierba dioica (es decir, en un mismo pie de planta sólo existe un tipo de flor, o flores masculinas o denominadas estaminadas o flores femeninas carpeladas), trepadora y que se encontraba en las islas que se ubican frente de la cuidad de Esquina-Corrientes", explicó el doctor en Biología, Javier Elías Florentín.

La especie fue descripta por los autores Nicola, M. V., Donadío, S. & Pozner, R en el año 2015, en el trabajo titulado: "A new species of Sicydium (Cucurbitaceae) from Argentina". En dicha descripción se menciona un solo tipo de flores (flores estaminadas), siendo que el otro tipo de flores (flores carpeladas) y los frutos fueron mencionados como desconocidos.

"Para ello, junto al personal de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes, con quién tenemos un convenio de colaboración nos dirigimos a la isla y después de tanta búsqueda logramos hallar a la especie", señaló Florentín.

Y agregó: "Lo más sorprendente de todo es que a pesar de que las islas estaban totalmente tapadas de agua, la planta se encontraba trepando sobre un árbol. Al recorrer más el lugar hallamos ejemplares que presentaban flores carpeladas y frutos (estructuras no conocidas hasta el momento para esta especie), lo cual nos permite avanzar con los estudios, principalmente en la ampliación de su descripción morfológica; como también en futuros estudios para la conservación de la misma".

Florentín reconoció que "sin duda fue un exhausto trabajo del cual también participaron, de manera totalmente desinteresada, muchas personas pertenecientes al municipio de Esquina".

Uno de los objetivos principales de este proyecto de investigación botánica es seguir monitoreando el desarrollo de esta especie, además de continuar buscando otras especies que se encuentran descriptas y registradas hace mucho tiempo para la provincia, siendo hasta hoy los datos de las mismas muy escasos.