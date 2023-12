La Came destacó la orientación del DNU de Milei y pidió consenso

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) aseguró ayer que “el espíritu del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei apunta a poner a la Argentina en el camino del crecimiento ante distorsiones de décadas y revalorizar el rol del sector privado y la iniciativa individual”.

La entidad señaló que “la dinámica económica de la Argentina obliga a evaluar los alcances particulares, los beneficios y los posibles perjuicios que surgen del DNU, así como su implementación en momentos críticos de la vida social y económica del país”. En lo que refiere a las modificaciones establecidas para aliviar y agilizar la lógica laboral, la entidad entiende que “van en la línea correcta, procurando desandar un largo camino de regulaciones que terminaron por asfixiar a las pymes, sumiéndolas en una industria del juicio que dificulta su crecimiento”.

Al mismo tiempo, Came expresó “la necesidad de analizar adecuadamente el eventual impacto que la concentración económica o los cambios en las reglas comerciales puedan tener sobre el sector de las pequeñas y medianas empresas, agravando aún más la recesión que atraviesa el país”.

La entidad consideró que “el éxito en la implementación de estas políticas públicas –que repercutirán en amplios sectores de la sociedad– requiere del mayor consenso posible. Y la práctica de la búsqueda de consensos requiere de un proceso de intercambio, de discusiones y de negociaciones entre las partes involucradas que representan los distintos intereses en juego. El Congreso de la Nación es el ámbito natural donde alcanzar los acuerdos, si lo que se pretende es que estos sean viables y duraderos”.

Ratificó además “la voluntad de acompañamiento y de diálogo para con el sector público a los efectos de contribuir en el sostenimiento del empleo pyme y el mercado interno. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, con propuestas y proyectos de ley a favor de las pymes argentinas”.

Guiño

La Came celebró que “el Gobierno nacional haya puesto como objetivo alcanzar el déficit cero, dado que el déficit estructural de las cuentas públicas es una de las causas del imparable proceso inflacionario que nuestro país atraviesa desde hace muchos años”.

“El sector que Came representa, las centenas de miles de pymes que generan la mayor proporción de la riqueza del país, hace décadas que tiene un casi nulo acceso al crédito. Por lo tanto, la única fuente de financiación posible es la reinversión de los excedentes. Eso es, en la práctica, ni más ni menos que no gastar más de lo que se genera. Las pymes somos las empresas más aplicadas en esa teoría”, explicaron en un comunicado.

“Para las pequeñas y medianas empresas fue muy complejo sobrevivir en una economía con tasas de inflación de dos dígitos mensuales. No solo que no tenemos injerencia en la formación de los precios, sino que además sufrimos la incertidumbre de no saber si se podrán reponer los productos que se venden. Esa situación ha dejado a muchos de nuestros empresarios sin viabilidad económica ni financiera de sus negocios”, agregaron.

“Las medidas expuestas por el ministro de Economía de la nación, Luis Caputo, en su primera intervención pública son de una extrema sensibilidad para las pymes nucleadas en Came. La devaluación provocará un cambio sustancial en los precios relativos de la economía que, sumado a la quita de subsidios y a los recortes de inversión en infraestructura, impactarán de manera significativa en la capacidad de consumo de la ciudadanía”.