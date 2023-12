Revelaron parte del casting de Gran Hermano

Una nueva edición de "Gran Hermano" comenzará este lunes 11 de diciembre en Telefé. A partir de las 21:45hs se abrirán nuevamente las puertas del reality más famoso del mundo donde, la última vez, Marcos Ginocchio se encargó de darle fin al show con la victoria. Sin embargo, ahora, el espectáculo comienza una vez más con Santiago del Moro como conductor.

Hay que destacar que, en esta ocasión, "Gran Hermano" contará tan solo con 22 participantes y, a pesar de que todavía no se conocen quiénes serán, se filtraron dos posibles concursantes. En el programa de Verónica Lozano, "Cortá por Lozano", se dieron a conocer dos videos de dos personas distintas haciendo el casting para ingresar a la casa y, alrededor de los mismos, se generaron miles de especulaciones.

La primera de ellas es Ailén, una joven de Avellaneda. "Soy una piba de barrio, de zona sur, me encanta la música, cantar y bailar. Tengo un humor bastante particular. Me encantaría entrar a la casa a mostrar que una piba de barrio, normal, que laburó en una panadería, que hace pestañas, puede estar en la casa", dice la participante de GH en su video.

Luego, también aparece el casting de Edgardo, un hombre de 38 años quien se presentó de la siguiente manera: "Hola, tengo 38 años, soy personal policial, aunque ustedes no lo crean. Estoy en el ministerio, pero estoy en la parte civil, hago soporte y sistemas. Si me dan la oportunidad de entrar, se van a caga... de risa. Vamos a hacer cosas épicas".

Fuente: Minuto Uno