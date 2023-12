La 16ta. edición de la Copa Daniel María Blanco reúne a 34 equipos

La 16ta. edición de la Copa “Licenciado Daniel María Blanco” de handball se concretará en Corrientes durante tres jornadas.

El certamen se pondrá en marcha este viernes y se extenderá hasta el domingo 10 en tres escenarios: los clubes Hércules y Malvinas 1536 Viviendas y, el Polideportivo de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) ubicado en el Campus Deodoro Roca.

El torneo se jugará en 7 categorías, contará con la participación de 34 equipos de la región y de Paraguay, alrededor de 500 jugadores y están programados 72 partidos. Estos números reflejan la trascendencia que logró el torneo con el correr de los años.

Las categorías que competirán son Adultos, Sub 17 y Sub 15, en varones y mujeres y, Sub 13 solamente en mujeres.

En la categoría mayores varones competirán Afemec de Paraguay, San Martín de Formosa, Pirané de Formosa, Unne y Defensores de Formosa.

Mientras que en el femenino estarán Juventud de Formosa, Afemec de Paraguay, Federación Luqueña de Paraguay, Defensores de Formosa, Sol de América de Formosa , Sanjas de Paraguay, Itu Handball de Ituzaingó, Panteras de Corrientes, Olimpia de Paraguay y Unne.

La actividad de este viernes dará inicio en forma simultánea en las tres canchas a las 11 y el último partido programado es a las 20.20.

El sábado la jornada comenzará a las 10 y el domingo los partidos se jugarán durante la mañana, desde las 8,30 solamente en las cancha de Hércules y el polideportivo de la UNNE. Mientras que la final femenina será a las 17.40 en el club ubicado en el barrio Libertad.