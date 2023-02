Los gremios docentes fueron convocados para asistir hoy al Ministerio de Hacienda

Se realizará hoy una reunión en el Ministerio de Hacienda entre los gremios docentes de la provincia, el Ministerio de Educación y las autoridades de donde se hará el encuentro por las paritarias.

Hace unas semanas se habían reunido algunos de los sindicatos con Educación para resolver algunas cuestiones relacionadas a la infraestructura de los establecimientos escolares. Ahora, se llevará a cabo un nuevo encuentro y será el segundo del año pero por otra cuestión.

“Aplaudimos las convocatorias siempre que hablen de paritarias porque es una oportunidad de abrir el diálogo y buscar la manera para que la inflación no le gane al salario que sería lo ideal. Además estamos pendientes de que se resuelva la paritaria nacional”, indicó Andrés Cristaldo del Movimiento Unificador Docente (MUD).

“Seguramente está será la primera de varias reuniones con todo el arco gremial junto a la ministra de Educación con el ministro de Hacienda como viene ocurriendo hace varios años”, aseguró a El Litoral.

“Por supuesto, conversaremos entre los gremios para buscar una propuesta unificada. La inflación golpeó fuerte tuvimos tarifas elevadas en los servicios o el combustible que impacta al docente que se mueve de manera particular”, dijo el referente de uno de los gremios convocados a la reunión.

“La convocatoria fue, aparentemente a todos los sindicatos veremos si todos asistirán y si continúan yendo a las reuniones”, concluyó.

Inscripciones online

Comenzaron ayer el segundo periodo de inscripción online para el ciclo lectivo 2023 y se extenderá hasta el próximo viernes. Durante la jornada de ayer se concretaron 1.530 inscripciones.

“La cantidad de vacantes son más de 7.400 pero sabemos que no van a llegar a esa cantidad porque es la vacante máxima, en general siempre hay más oferta que demanda. Hay que tener en cuenta que hay localidades que no cuentan con tanta demanda pero estimamos que todos tendrán su lugar”, indicó Carlos Encina, director de Sistemas de Educación del Ministerio de Educación.

“Las personas que se inscriben a primera hora no tienen ningún tipo de preferencias entre las que se inscribieron hoy (por ayer) a las 8 o el viernes cuando se cierre, porque no es una cuestión de tiempo. El acceso a la vacante va por otros mecanismos como por ejemplo si cuenta con hermanos en el establecimiento, si tiene padres trabajando y por tanto no tiene que ver con quien se inscribe primero o segundo con lo cual entiendo que la gente está comenzando a comprender eso”, manifestó a El Litoral.

“En diciembre tuvimos cerca de 40.000 inscripciones y no tuvimos inconvenientes con respecto a quejas de tutores, todos los problemas que nos planteen lo vamos a analizar”, dijo.