Chocaron una moto y una bici: una mujer resultó con heridas graves

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este jueves una moto y una bici chocaron en la localidad correntina de Goya. Una de los conductores resultó con heridas graves.

El siniestro ocurrió a las 19:30 horas por Ruta Provincial N° 27, en cercanías al acceso de la ciudad, donde una moto – marca Yamaha YBR 125cc – conducida por un hombre de 35 años de edad – chocó contra una bicicleta guiada por una mujer de 49 años de edad.

Como consecuencia de las lesiones, ambos fueron auxiliados y trasladados al hospital regional, donde posteriormente se determinó que la mujer presenta lesiones de carácter grave.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, en tanto en la citada dependencia se continuaron con los trámites correspondientes.